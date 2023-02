Ligorna ripreso dal Borgosesia

Questa volta il Ligorna subisce la rimonta. Dopo tanti punti conquistati nelle ultime gare partendo dallo svantaggio, oggi i genovesi pareggiano 1-1 contro il Borgosesia in trasferta da situazione di vantaggio. Per la squadra di Roselli è il sesto risultato utile di fila utile per mantenere il terzo posto in classifica.

Ligorna-Borgosesia 1-1, i gol

La gara parte con gli ospiti subito aggressivi e il tentativo di Donaggio che si spegne sul fondo, subito dopo la risposta dei padroni di casa con il tiro cross di Pecci su cui nessun compagno interviene. Il Ligorna prende in mano le redini della gara, al 20' Pecci respinge il tentativo di Abdelazim, ma al 40' Gerbino crossa per la testa di Damonte che sigla l'1-0.

Nella ripresa le occasioni latitano fino al 66' quando il Borgosesia pareggia: punizione con cross sul secondo palo, sponda di Giraudo e tocco vincente sottomisura di Rekkab per l'1-1. La sfida non regala più altri guizzi, finisce in pareggio tra due squadre che si confermano in un grande periodo di forma. Da segnalare nella ripresa l'esordio del nuovo acquisto del Ligorna Luca Rizzo, ex giocatore della Sampdoria con oltre 60 presenze in serie A.

Ligorna-Borgosesia 1-1 il tabellino

Marcatore: 40’ pt Damonte, 21’ st Rekkab.

Borgosesia (3-4-3): V. Gilli; Pierantozzi, Giraudo, Rekkab; Pecci (31’ st Giacona), Lauciello (13’ st Colombo), Mirarchi (38’ st Areco), Vecchi (31’ st Iannacone); Favale (47’ st Tobia), Fossati, Donadio.

A disp.: Gavioli, Attolou, D’Ambrosio.

All.: Lunardon.

Ligorna (3-5-2): Atzori; Dellepiane, Damonte, Scannapieco; Tassotti, Bacigalupo, Gerbino, Botta (26’ st Rizzo), Gaultieri (42’ st Maresca); Abdelazim (26’ st Cericola), Donaggio.

A disp.: Gragnoli, Lipani, Mancuso, Serra, Garbarino.

All.: Roselli

Arbitro: Martino di Firenze.

Guardalinee: Jordan di Firenze e Tranchida di Pisa.