Borgosesia-Ligorna 1-1, Roselli: "Contento della prestazione"

Finisce 1-1 l'anticipo del giron e A di Serie D tra Borgosesia e Ligorna. I genovesi passano in vantaggio con Damonte, ma si fanno riprendere nel secondo tempo dai padroni di casa. Il sesto risultato utile consecutivo vale la conferma al terzo postoo in classifica in attesa delle gare di domani e di quella che il Vado deve ancora recuperare.

Borgosesia-Ligorna 1-1, le parole di Roselli

Al termine della gara non nasconde la propria soddisfazione il tecnico del Ligorna Roselli: "Sono contento della prestazione perché i ragazzi hanno fatto la partita che dovevano. Peccato veramente non aver sfruttato le occasioni da goal create nell'arco della partita e peccato anche che gli avversari siano riusciti a segnare la rete del pareggio in una delle pochissime occasioni create. Spesso in queste situazioni può anche capitare di perdere se non si concretizzano tutte le occasioni. Comunque ripeto, sono soddisfatto della prestazione".