Ligorna, che colpo: arriva l'ex Sampdoria Luca Rizzo

Supercolpo di mercato del Ligorna che annuncia sui propri canali socirial: "La società comunica l'arrivo in Biancoblù di Luca Rizzo, centrocampista scuola Sampdoria con un’importante esperienza tra i professionisti con le maglie, tra le tante, di Samp, Bologna, SPAL, Modena e Pisa.

Un arrivo di altissimo profilo sulla mediana se si considerano, oltre alle doti tecniche, anche le sue presenze tra i professionisti: 61 presenze in Serie A, 45 in Serie B e 77 in Serie C. Per lui esordio in Serie A nel 2014, quando subentrò a Roberto Soriano nella sfida tra il Sassuolo e la Sampdoria

Il Ligorna torna dunque ad avere tra le sue fila un giocatore con esperienza in Serie A dall’arrivo di Gastón Cellerino, ex Livorno e al Ligorna nella stagione 2021/22, quella della risalita dall’Eccellenza alla Serie D

Queste le prime parole del giocatore in Biancoblù: "Mi ha convinto sicuramente il progetto, così come le parole e la fiducia del Presidente Saracco e del Direttore Ricci. Vogliono crescere e per me questa è una cosa importante. In questi giorni mi sono allenato con la squadra e ho trovato un clima molto sereno e piacevole. Il campionato sta andando bene, spero di integrarmi al meglio e il prima possibile. Il nostro obiettivo sarà quello di fare più punti possibile di qui alla fine della stagione, puntando alla posizione di classifica più alta possibile, per poi divertirci verso la fine del campionato".

Il giocatore ha ritrovato in Biancoblù un suo ex allenatore, Guido Poggi, ora attuale Responsabile Tecnico del Settore Giovanile del Ligorna: "Guido lo conosco da sempre. Lo conosco sia dentro che fuori dal campo, in quanto mi allenava nei Giovanissimi Nazionali della Sampdoria. Sicuramente è una persona con una marcia in più e se sono qui al Ligorna sicuramente è anche merito suo".