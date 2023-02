E' un Ligorna da trasferta

E'un Ligorna corsaro quello che continua a viaggiare al terzo posto del girone A di Serie D. La squadra di Roselli, che solo due stagioni fa militava in Eccellenza, ormai da mesi è alle spalle della super coppia Sestri Levante-Sanremese e punta con decisione ad un posto nei playoff promozione. I genovesi sono a quota 49 punti e devono guardarsi dal ritorno del Vado a meno tre ma con una gara in meno.

La grande corsa del Ligorna in trasferta

A quota 46 c'è anche il Bra mentre il Gozzano grazie al successo nel recupero di ieri è salito a 42. La corsa ad un posto ai playoff entra sempre più nel vivo, ma il Ligorna ha un asso nella manica. La squadra di Roselli infattii sta tenendo un passo indiavolato in trasferta dove ha vinto le ultime due partite di fila con Casale e Fossano salendo a quattro successi nelle ultime cinque partite lontano da casa con il solo stop in casa della Castellanzese in mezzo. In totale nelle 14 gare giocate lontano da Genova in questa stagione la squadra di Roselli ha incamerato 25 punti, solo il Sestri Levante con 32 e la Sanremese con 31 hanno fatto meglio. Domenica il Ligorna giocherà di nuovo in trasferta, questa volta a Borgosesia per continua la sua grande corsa.

I genovesi nell'ultimo turno sono però tornati a vincere anche tra le mura amiche regolando in rimonta il Chieri con un pirotecnico 3-2. E'stato questo il primo successo dopo cinque pareggi di fila, tre punti che regalano fiducia in vista del finale della stagione regolare.