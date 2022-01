Baiardo, Ferrario e il primo gol: “Straordinario, ringrazio i compagni”

La cantera del Baiardo continua a sfornare talenti, l’ultimo è Ferrario che domenica scorsa contro la Sestrese ha segnato uno dei quattro gol con cui i genovesi hanno vinto la partita e sono saliti in testa al girone B di Eccellenza.

Il giovane si è confidato ai canali ufficiali della sua società: “Il gol è stato qualcosa di straordinario e di indescrivibile, mi sembra giusto ringraziare i miei compagni e tutti quelli che hanno creduto in me, è grazie a loro se sono qui. La partita con la Sestrese è stata una partita piena di emozioni, non è mai facile affrontare una squadra tosta come loro. specialmente in questo momento.

Successo e primo posto, il bilancio per il Baiardo è positivo: “Siamo felici e ci stiamo sicuramente godendo il momento ma sarà fondamentale continuare a lavorare e non mollare, ci sarà tempo per guardare la classifica ora dobbiamo solo impegnarci e fare il nostro.

Domenica big match in trasferta contro il Rapallo secondo in classifica: “Quella di Rapallo sarà una partita ostica, ma non ci sono partite facili, sarà una prova per dimostrare il nostro valore”