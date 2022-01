Il Rapallo Rivarolese ritrova i suoi tifosi

Il Rapallo Rivarolese riabbraccia i suoi tifosi e lo fa in un momento decisamente importante della stagione. I bianconeri sono secondi in classifica con 31 punti a meno uno dalla vetta occupata dal Baiardo, e domenica prossima ci sarà proprio lo scontro diretto contro la neocapolista del campionato di Eccellenza, girone B.

La vittoria potrebbe lanciare i ruentini ancora più in alto e per raggiungere il risultato pieno la squadra avrà anche, di nuovo, la spinta dei propri tifosi, La società ha infatti annunciato sul proprio sito ufficilae la riapertura del Macera: "Il Rapallo Rivarolese è lieta di annunciare che lo Stadio Umberto Macera riaprirà le porte al pubblico già in occasione del prossimo incontro casalingo con l'Angelo Baiardo, domenica 30 gennaio alle ore 15.

L'ingresso sarà consentito a tutte le persone munite di Super Green Pass (il certificato verde rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal Covid-19), purché munite di mascherina FFP2. Questi requisiti sono strettamente necessari per l'accesso all'impianto sportivo".