Eccellenza, rinviata la supersfida Fezzanese-Baiardo

L’atmosfera si era già scaldata, gli occhi di tutti erano pronti a puntarsi sul Cimma di La Spezia, ma il big match di Ecellenza, girone B, non si giocherà. Fezzanese-Baiardo è stata rinviata a data da destinarsi come deciso dalle autorità del calcio ligure.

Un vero peccato perché era la sfida della domenica, i verdi infatti sono primi in classifica a più due sui genovesi che speravano nel colpaccio per il sorpasso. La Fezzanese al momento sembra assolutamente infermabile con una lunghissima striscia positiva alle spalle e la recente vittoria della Coppa Italia a dare grande entusiamo a tutto il gruppo. Il Baiardo dal canto suo aveva vinto all’ultimo secondo il difficile match con l’Albaro e aveva una gran voglia di provare a fermare la capolista.

La gara però è stata rinviata e non è stata l’unica, nel girone A di Eccellenza non si giocheranno domenica Cairese, Pietra Ligure, Finale-Aòbenga e Ventimiglia-Arenzao con i bianconeri genovesi che quindi non saranno impegnati questo fine settimana. La gare sono state tutte rinviate a data da destinarsi, si aspettano comunicazioni ufficiali per i recuperi.