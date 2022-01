Baiardo, poker alla Sestrese e primato in classifica

Finisce 4-2 la sfida tra Baiardo e Sestrese e la squadra di casa vola in testa alla classifica, oprando il sorpasso sulla Fezzanese che oggi non ha giocato contro il Canaletto. Per i verdestellati è un altro stop che li fa sprofondare in classifica, ora sono ultimi insieme al Molassana con soli 10 punti.

La sfida parte subito con il Baiardo in attacco, il gap tecnico è evidente, ci prprovano in serire Ferrario, Oliviero e Romei, ma senza fortuna, per la Sestrese l’unico tentativo è di Sighieri. La nuova capolista passa in vantaggio al 38’, una ventina di minuti dopo l’errore di Olivero, questa volta Merialdo non sbaglia la mira e anche grazie ad una deviazione segna l’1-0. Prima della fine del tempo arriva anche il raddoppio con il tap in di Romei che approfitta di uno corta respinta per segnare.

La partita finisce praticamente già al 53’ quando il solito Romei trasforma il rigore che significa 3-0 e match in ghiaccio. Il resto è una gara ancora frizzante con il palo di Oliviero che fa da antipasto al poker di Ferrario. La Sestrese rialza la testa solo nel finale, al 66’ gol di Mura, al 77’ lo imita Lanza ma ormai è troppo tardi. Vince il Baiardo 4-2 e si lancia in testa alla classifica, aspettando che i tanti recuperi definiscano il quadro generale dell’Eccellenza, girone B.