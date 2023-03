Sampdoria, tegola Audero: infortunio alla spalla

Piove sul bagnato in casa Sampdoria. Alla difficile situazione societaria e di classifica si aggiunge anche la tegola Audero. Il portiere, uno dei pilastri in questa stagione, si è infatti infortunato in allenamento e rischia uno stop di qualche settimana.

La società ha comunicato che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio di giovedì 9 marzo 2023 hanno evidenziato una sublussazione della spalla destra. "Il portiere resterà a riposo - si legge nella nota - e sarà sottoposto a terapie prima di essere rivalutato nel corso della prossima settimana".

Sicura quindi l'assenza per Juventus-Sampdoria di domenica 12 marzo (calcio d'inizio alle 20:45) e difficile che l'estremo difensore possa recuperare per la sfida salvezza Sampdoria-Verona di domenica 19 marzo. Poi ci sarà la pausa, che potrebbe essere fondamentale per rivedere Audero il 2 aprile per Roma-Sampdoria. Toccherà a Dejan Stankovic decidere a chi affidarsi. Contini è tornato al Napoli, che poi l'ha girato alla Reggina, in occasione dell'ultima finestra di calcio mercato, al suo posto è arrivato Martin Turk, 19enne in prestito dal Parma (8 presenze quest'anno con la maglia della Reggiana in Serie C, 10 lo scorso campionato in B). L'alternativa è Nicola Ravaglia, 34 anni, in blucerchiato dal 2020, ha giocato solo una manciata di minuti lo scorso campionato nel finale di Sampdoria-Fiorentina.