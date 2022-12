Ascoli-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Bucchi e Gilardino

Vincere per meritarsi la panchina del Genoa, Alberto Gilardino dopo il successo con il Sudtirol con cui ha rianimato il Grifone punta al successo al Del Duca contro l'Ascoli domenica alle 15 per tenersi stretta la prima panchina in Serie B della sua carriera. I bianconeri di Bucchi sono in difficoltà, non vincono da cinque gare con tre pareggie e due sconfitte, un ruolino di marcia che li ha fatti uscire dalla zona playoff. Per il Genoa potrebbe essere la grande occasione per tornare al secondo posto visto che la Reggina dista solo tre punti.

Genoa-Sudtirol 2-0, pagelle: finalmente Puscas, Gudmundsson bocciato

Ascoli-Genoa: le scelte di Bucchi

Tante assenze nell'Ascoli a cui si è aggiunta nei giorni scorsi quella del difensore Bellusci, squalificato. Ai box anche l'attaccante Dionisi che non recupera per la gara di domenica alle 15. Sarà 3-5-2 per i bianconeri con Guarna in porta e la coppia offensiva formata da Mendes e Lungoy che avranno il compito di segnare quei gol utili per provare a tornare al successo dopo oltre un mese di attesa.

Ascoli-Genoa: le scelte di Gilardino

Il tecnico rossoblu non dovrebbe toccare la formazione che ha battuto il Sudtirol giovedì scorso. Scontata la conferma di Semper in porta, davanti a lui la coppia centrale Bani-Dragusin non si tocca e non dovrebbero cambiare anche i terzini con Sabelli ed Hefti favoriti su Czyborra e Vogliacco. Pochi dubbi dalla mediana in su, Badelj non è al meglio, giocheranno quindi Frendrup e Strootman con Jagiello a chiudere il terzetto. Nel tridente spazio ancora a Coda e Gudmundsson insieme ad un Aramu aparso in crescita nell'ultima uscita.

Ascoli-Genoa: le probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Collocolo, Falzerano, Eramo, Caligara, Falasco; Mendes, Lungoyi.

Genoa (4-3-3): Semper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Coda, Aramu.

Ascoli-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Ascoli e Genoa sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, ma no solo. Attivi saranno anche i servizi di Sky, compresa Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.