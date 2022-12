Genoa-Sudtirol 2-0: buona la prima per Gilardino

Non ha la bacchetta magica ma alcuni problemi li ha già risolti Alberto Gilardino che alla prima panchina da professionista porta il Genoa al successo 2-0 contro il Sudtirol. Torna quindi a conquistare tre punti il Grifone dopo cinque gare senza la conquista dell'intera posta e lo fa al Ferraris dove fino ad oggi aveva vinto solo una partita. Il dopo Blessin inizia quindi nel migliore dei modi con tre punti che riavvicinano anche il secondo posto in classifica ora distante solo 3 punti dopo la sconfitta della Reggina contro il Frosinone.

Genoa-Sudtirol 2-0, la cronaca

Il primo Genoa di Gilardino scende in campo con il 4-3-3 con Jagiello in mezzo al campo e il ritorno da titolare di Coda al centro del tridente con Gudmundsson e Aramu ai suoi fianchi. La gara parte con il Grifone subito in possesso del gioco e un Sudtirol tutto chiuso, la prima occasione rossoblu arriva al 12' con Sabelli che prova a pescare Coda in area ma il bomber non riesce a calciare bene e mette a lato. Sette minuti più tardi ecco il primo tiro in porta dei padroni di casa con Jagiello che ci prova e Poluzzi che risponde in tuffo senza troppi problemi. Il tempo scorre e a Marassi non succede nulla, la manovra di Strootman e compagni non trova spazi nel muro eretto dagli ospiti che difendono in massa e in maniera perfetta per tutta la prima mezz'ora di gioco. Al 35' prima occasione per il Sudtirol che sfonda a destra e libera al tiro in area Crociata con il pallone che esce alto. Il Grifone prova a salire di colpi ma non riesce mai a creare pericoli, al 42' Gudmundsson si infila in area e va giù contrastato da De Col, per l'arbitro e il Var però non è rigore e così il primo tempo finisce 0-0.

Gilardino non cambia il Grifone in un inizio di ripresa che si apre con un tiraccio di Gudmundsson. Bisoli invece inserisce Casiraghi ed è proprio il nuovo entrato al 52' a scaldare i guantoni di Semper. Il Sudtirol non è più quello del primo tempo, gli ospiti si difendono sempre con ordine ma rispetto a prima sono molto più convinti quando attaccano. All'ora esatta di gioco cambia anche Gilardino che passa al 4-4-2 e affianca Puscas a Coda in attacco. E' la mossa vincente perché al 65' l'attaccante ribadisce in rete il tiro di Hefti respinto da Poluzzi, un tocco facile facile a porta vuota per il primo gol del romeno nel Genoa. Al 73' è Semper a prendersi la scena con un volo straordinario per togliere dall'incrocio dei pali un gran colpo di testa di Odogwu. All'83' Genoa di nuovo pericoloso con Puscas che innescato da Aramu calcia a lato da ottima posizione. Poco dopo lampo del nuovo entrato Galdames che colpisce una gran traversa con un bel tiro, mentre al 92' Aramu trova il raddopio mettendo in rete i contropiede orchestrato e rifinito da Yeboah. Ultime emozioni che portano la gara alla fine con il Genoa vincente come non succedeva da troppo tempo.

Genoa-Sudtirol 2-0 | Tabellino e voti

Reti: 65' Puscas, 92' Aramu

GENOA (4-3-3): Semper 6,5; Hefti 6,5 (86' Vogliacco), Bani 6, Dragusin 6, Sabelli 6; Jagiello 5,5 (61' Puscas 6,5), Strootman 6 (76' Ilsanker s.v.), Frendrup 5,5; Aramu 6, Coda 6 (86' Yeboah s.v.), Gudmundsson 5,5 (75' Galdames s.v.).

SUDTIROL (4-3-3): Poluzzi 6,5; De Col 6, Zaro 5,5, Masiello 6, Berra 5,5 (75' D'Orazio); Tait 6, Siega 6 (55' Mazzocchi 5,5), Nicolussi Caviglia 6; Rover 6,5 (83' Rver), Marconi 6 (55' Odogwu 6), Crociata 6 (46' Casiraghi 6,5).

Arbitro: Guia di Olbia

Note: Ammoniti: 7' Gudmundsson, 26' Rover, 38' Bisoli (all. Sudtirol), 48' Hefti, 48' Berra, 52' Sabelli, 53' Marconi, 78' Aramu