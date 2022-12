Genoa-Sudtirol 2-0, pagelle: finalmente Puscas, Gudmundsson bocciato

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Torna alla vittoria il Genoa che batte 2-0 il Sudtirol nel giorno dell'esordio in panchina di Alberto Gilardino al posto di Blessin. Il Grifone mette fine alla serie negativa (5 partite senza successo) e si riprende anche il Ferraris. Nel pomeriggio di Marassi si sblocca finalmente Puscas, decisivo il suo ingresso nella ripresa, e continua la sua crescita Semper.

Sottotono invece il tridente titolare con Coda in ombra, Aramu che segna il 2-0 nel finale ma prima non riesce ad indcidere, e Gudmundsson che è tra i peggiori in campo.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.