Allagamenti Val Bisagno, opposizione critica: "Serve una manutenzione ordinaria efficiente"

Duro comunicato congiunto di alcuni gruppi di opposizione dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno in merito agli allagamenti e ai disagi che hanno coinvolto tutta la vallata a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto 2023. È stato firmato da Linea Condivisa, Lista Rosso Verde, Val Bisagno Insieme e Noi con Massimo Ferrante.

I capigruppo Erika Venturini, Gabriele Ruocco, Roberto D’Avolio e Maria Teresa Ruzza partono facendo il punto della situazione dopo una giornata in cui cittadini e negozianti si sono trovati a spalare acqua e fango dalle strade e dai negozi a piano strada: "Un temporale ampiamente previsto - affermano - che fortunatamente non ha provocato danni gravi o, cosa ancora più importante, feriti. Abbiamo comunque subito alcuni allagamenti in molte parti della città; la stazione di Principe era un fiume in piena. Per quanto riguarda la Val Bisagno le principali criticità si sono verificata in zona San Fruttuoso, dove questa mattina negozianti e liberi cittadini hanno dovuto fare i conti con l’acqua e il fango all’interno dei propri locali. Si sono registrati danni ad attività commerciali, box e seminterrati, che purtroppo rimarranno a carico dei cittadini colpiti. La zona dei Camaldoli invece è rimasta senza corrente dalla tarda sera di domenica".

"Nel resto del territorio della Val Bisagno - proseguono Linea Condivisa, Lista Rosso Verde, Val Bisagno Insieme e Noi con Massimo Ferrante - si sono verificati allagamenti principalmente dovuti alla mancata pulizia dei tombini che, otturati da detriti e fogliame, non hanno garantito il decorso dell’acqua piovana; si veda Piazza Adriatico, Staglieno o zona Canova. Registrati anche alcuni smottamenti come a San Pantaleo o nel tratto dell’acquedotto storico a Preli dove il terreno non è riuscito ad assorbire la grande quantità d’acqua caduta in poco tempo. Si parla di circa 230 mm di acqua piovana, una grande quantità paragonata anche allo stato di aridità del suolo".

Gruppi di opposizione che puntano il dito sulla situazione degli sfalci e della manutenzione ordinaria: "Troppe volte - affermano - ci siamo trovati a chiedere la programmazione di sfalci del torrente Bisagno (il quale in questa occasione per fortuna non ha dato problemi) e dei tanti rivi presenti, o la regolare pulizia delle caditoie. Deficitaria manutenzione ordinaria - sostengono i capigruppo Venturini, Ruocco, D'Avolio e Ruzza - che in questo frangente ha mostrato tutta la sua criticità. Causando danni dovuti anche alla continua e persistente negligenza di questa amministrazione. Stiamo per entrare nel periodo più critico per quanto riguarda i fenomeni atmosferici - concludono - e il conseguente rischio idrogeologico che interessa la nostra città e, nonostante la pulizia del torrente Bisagno iniziata comunque con mesi di ritardo sia parzialmente in corso, ci auguriamo che dopo gli avvenimenti di domenica notte si proceda velocemente a mettere in primo piano gestione e manutenzione ordinaria del territorio. E che il Sindaco Bucci metta al primo posto la tutela dei cittadini e del territorio".