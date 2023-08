Val Bisagno allagata, negozi e strade invasi da acqua e fango

Il nubifragio notturno nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto 2023, con l'allerta arancione, ha causato allagamenti e problemi in tutta Genova. Focalizzandoci sulla Val Bisagno, qui si registrano allagamenti nei negozi al piano strada di San Fruttuoso, con i commercianti impegnati a spalare acqua e fango nella mattinata di lunedì, molti si sono trovati con la merce inzuppata. Tutta la zona intorno a piazza Martinez si è infatti allagata e a farne le spese sono stati anche box, scantinati e garage.

Problemi anche nelle vie collinari che nella notte si sono trasformati in fiumi d'acqua scendendo nelle zone più a valle. In ordine sparso abbiamo ricevuto segnalazioni di fango e problemi da via Gaulli, via San Fruttuoso, via Donghi, via Torti, via Manunzio, via Berghini (qui anche un tombino aperto con un pericoloso buco in mezzo alla strada), via Bonacchi, via delle Rovare e molte altre. Ma anche a Marassi la situazione è stata molto simile, viale Virginia Centurione Bracelli, via Sacheri, piazzale Parenzo, via Canevari o verso Staglieno dove si è allagato piazzale Adriatico. L'elenco delle vie in cui si sono registrati problemi sarebbe molto più lungo.

Una lettrice residente nella zona del Biscione ha segnalato alla redazione tombini tappati e allagamenti anche nei palazzi con i residenti che si sono messi a spalare acqua e fango nella notte fino alle quattro di notte, secondo quanto riferito dai cittadini nessuno sarebbe intervenuto nonostante le chiamate. Nel video qui sotto le immagini della situazione.