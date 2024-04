Scritte contro Bucci, l'Anpi: "Minacce e violenze minano la democrazia"

La solidarietà del comitato provinciale dell'Anpi di Genova al sindaco Marco Bucci dopo la comparsa, nella notte tra 24 e 25 aprile, di diverse scritte contro il primo cittadino. Tra queste, su un muretto di via FIume, "Morte Bucci P38". Nelle ultime ore il presidente della Regione Toti e la Lega hanno puntato il dito contro il corteo di mercoledì degli antifascisti.

"La scorsa notte sono state scritte minacce e parole offensive verso il sindaco di Genova Marco Bucci - si legge in una nota -. Anpi Genova esprime solidarietà al sindaco, che, tra l’altro, proprio ieri, era in piazza con noi per celebrare il 79esimo anniversario della Liberazione".

Anpi che poi conclude: "Ogni frase, ogni atto che richiami violenza e aggressioni, facendo riferimento ai momenti peggiori del nostro passato, non solo vanno respinte perché fuori dalla storia, ma perché sono un segnale pericoloso che mina la democrazia italiana, nata dalla lotta partigiana, che ha espresso la superiorità etica e morale attraverso la Costituzione antifascista della nostra Repubblica".