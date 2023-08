Bucci sul maltempo: "I cittadini si sono comportati bene, ma l'auto nel sottopasso non doveva esserci"

Il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto durante un punto stampa sul maltempo e ha fatto il punto della situazione dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla città causando allagamenti e problemi.

"Quasi 230 millimetri di pioggia in meno di 24 ore sono una cosa enorme - ha detto Bucci - faccio un plauso ai cittadini che si sono comportati bene. Abbiamo ricevuto 400 telefonate al numero verde, che hanno dato vita a 130 interventi, di cui 108 già risolti. I sottopassi sono stati tutti riaperti dopo le difficoltà della notte, la situazione sta tornando rapidamente verso la normalità"

Il sindaco ha poi parlato della grave situazione che si è creata nel sottopasso di Brin allagato. Tre persone sono rimaste intrappolate a bordo di un'automobile e sono state salvate dai vigili del fuoco. Bucci ha affermato: "Quell'auto lì non doveva esserci, c'è un semaforo che dovrebbe lampeggiare e vietare l'accesso al sottopasso, in caso di allagamento. Dobbiamo capire che cosa è successo: se non ha funzionato il semaforo, va riparato subito, oppure se l'auto ha provato ad attraversare il sottopasso pur non potendolo fare". Dalle immagini dei soccorsi, sembra che il semaforo non fosse in funzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'altra situazione di pericolo ha coinvolto una persona rimasta bloccata su un montacarichi: "I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato l'uomo. Ma stiamo pensando di mettere nelle raccomandazioni alla cittadinanza quella di non usare gli ascensori, soprattutto quelli che vanno sotto il livello stradale, quando ci sono queste situazione di potenziale grave pericolo. Bisogna risolvere questi problemi perché non è possibile che la città corra questi rischi".