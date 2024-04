L'opposizione in consiglio regionale: "La Liguria non apra i consultori alle associazioni antiabortiste"

Un ordine del giorno presentato da tutta l'opposizione per chiedere alla Regione di non aprire i consultori alle associazioni antiabortiste: il documento è stato preparato dalle opposizioni in consiglio regionale, con la speranza di discuterne già questo martedì.

"Chiederemo - sottolinea Luca Garibaldi, capogruppo Pd - di non applicare la norma che ha l’obiettivo di contrastare nei fatti la legge 194, con la interposizione di ostacoli al percorso di chi prende in considerazione l’aborto. La legge 194 prevede infatti già la presa in carico delle utenti da parte di specialisti per accompagnarle nella scelta dell’interruzione volontaria di gravidanza e la presenza di associazioni del terzo settore pro life e antiabortiste non solo appesantirebbe il loro percorso, ma potrebbe compromettere la riservatezza che tale scelta richiede".

Ma qual è la posizione della Regione? "In tutto questo Toti - specifica Garibaldi - si è subito premunito di dire che lui è pronto ad applicare la legge, ma che le associazioni antiabortiste devono entrare nei consultori, sì ma “con misura”. Una posizione patetica e pilatesca. Don Abbondio diceva il coraggio, uno se non ce l’ha, mica se lo può dare'. Parlava di sé perché non conosceva Toti, moderato solo a parole, liberale quando gli conviene ma sempre pronto a mettersi al servizio del potente di turno e della destra più retriva e oscurantista".