VIDEO | La stazione di Principe diventa una cascata d'acqua durante il nubifragio

È diventato virale sul web il video che mostra le condizioni della stazione di Genova Principe nella serata di domenica 27 agosto, durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città. Le scale si sono trasformate in una gigantesca cascata e un addetto cerca di spazzare con scarsi risultati.

Si tratta di uno dei tanti allagamenti che da levante a ponente hanno creato disagi in città. Strade inondate dall'acqua a Caricamento, a Sampierdarena, alla Foce, a Cornigliano, in centro e nel centro storico, a Castelletto, in Val Bisagno e in Val Polcevera. Qui si è creata una delle situazioni più pericolose della nottata. Un'automobile con a bordo tre persone è rimasta intrappolata nel sottopasso di Brin allagato, decisivo l'intervento dei vigili del fuoco con i sommozzatori per liberare gli occupanti. Il sindaco Marco Bucci ha dichiarato: "Quell'auto lì non doveva esserci, c'è un semaforo che dovrebbe lampeggiare e vietare l'accesso al sottopasso, in caso di allagamento. Dobbiamo capire che cosa è successo: se non ha funzionato il semaforo, va riparato subito, oppure se l'auto ha provato ad attraversare il sottopasso pur non potendolo fare". Dalle immagini dei soccorsi, sembra che il semaforo non fosse in funzione.

Tra i sottopassi allagati anche quelli di via Milano, via di Francia, via Degola/piazza Montano, Brin, Staglieno e corso Torino, stop a causa dell'acqua anche per la metropolitana nella serata di domenica.