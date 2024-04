Primo maggio: torna il corteo per le strade della città

Torna in occasione della Festa dei Lavoratori il 'Primo Maggio Internazionalista' contro tutte le guerre organizzato da Lotta Comunista. Il corteo, che come da tradizione richiama in piazza migliaia di manifestanti, partirà alle 9.30 da piazza Caricamento.

“Prima i proletari – si legge nella locandina dedicata all'evento – contro le guerre della crisi dell'ordine. Per un'opposizione internazionalista a tutti gli imperialismi”.

E ancora: “Prima i proletari contro xenofobia e razzismo. Per l'accoglienza di tutti i lavoratori di ogni parte del mondo. L'unico principio vitale è l'unità di classe”.