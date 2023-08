Sfalci, prosegue la pulizia di torrenti e rivi: gli interventi in programma

Il sindaco di Genova Marco Bucci, nelle scorse ore, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook alcune fotografie, facendo il punto della situazione sugli sfalci negli alvei dei torrenti. Un tema che era stato affrontato anche nell'ultima seduta del consiglio comunale, il primo agosto, non senza polemiche.

"Proseguono le operazioni di sfalcio - ha scritto il sindaco -. Nel Bisagno sono iniziati i lavori di eliminazione della vegetazione infestante all'altezza del Giro del Fullo. L'intervento continuerà verso la foce fino all’altezza di Borgo Incrociati. Anche nel Polcevera sono in corso i lavori di sfalcio nel tratto compreso tra Ponte Barbieri e ponte Dadomo. A Voltri, invece, sono già terminate le attività nell'alveo del Leira. Operazioni fondamentali in vista dell'autunno, le pulizie proseguiranno con interventi mirati e puntuali su tutto il territorio cittadino anche nelle prossime settimane". Il Comune ha spiegato nei giorni scorsi che gli interventi in corso e in programma sono oltre 30 e sono effettuati da Aster, tutti i concluderanno entro la fine di settembre. Alcuni sono già terminati, altri in corso, altri inizieranno a breve.

Tra gli interventi completati: la pulizia della vegetazione nel torrente Leiro, dell’area della vasca dello scolmatore del torrente Rexello, del torrente Trasta in Valpolcevera su via Trasta, del rio presso il bosco dei frati all’ingresso di via Gaulli a san Fruttuoso, del fosso di guardia di Via Loria in Valbisagno. Gli altri interventi riguardano invece: a Ponente il torrente Branega, il torrente Cantarena, il Chiaravagna, il Ruscarolo, il Cantalupo, il Varenna; in Valpolcevera, il torrente Ricco, il Gemignano, il Fegino, il rio di Po a Morego, la riplofilatura del Torbella, il rio Pescinotti. A Levante: una videoispezione su rio Torbido, la pulizia dei torrenti Bagnara e San Pietro di Quinto, lo Sturla, rio Buriano, rio Chiappeto. In Valbisagno: è in corso la pulizia del Bisagno tra ponte Castelfidardo e giro del Fullo, poi la pulizia del rio Torbido, di rio Ca di Sciarretta, di alcuni tratti del Geirato, rio Chiusette, tombinature di via san Felice. Previsto a settembre anche lo svuotamento di 15 mila metri cubi di sedimenti all’interno della vasca di foce del torrente Chiaravagna e demolizione della platea a valle dei fornici di via Marsiglia.

Nel Municipio Bassa Val Bisagno era stata presentata un'interrogazione a fine maggio, sulla situazione del Bisagno e del Fereggiano. Il consigliere Gabriele Ruocco, consigliere municipale della Lista Rosso Verde e membro di Linea Condivisa, chiede attenzione anche ai piccoli rivi: "Questi interventi di manutenzione ordinaria negli anni precedenti si sono completati nel mese di luglio, lontano dalle possibili piogge di fine estate. Mi auguro che non si dimentichino anche i piccoli rivi a monte, che confluiscono nei torrenti a valle. Che se non puliti in caso di piena si trascinano detriti potenzialmente pericolosi. Ci auguriamo venga fatto un lavoro completo e vengano ascoltati anche i consiglieri municipali sul territorio. Su questi temi non ci dev’essere colore politico: la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente sono priorità".