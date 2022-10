La protesta dei lavoratori Ansaldo: le reazioni della politica

Numerose le reazioni della politica locale alla protesta di Ansaldo che si protrae ormai da due giorni consecutivi, con anche l'occupazione dell'aeroporto.

Il Pd, il cui capogruppo in consiglio regionale, Luca Garibaldi, ha portato la propria soliderietà ai lavoratori e chiede che "le istituzioni a ogni livello, dal Comune alla Regione al governo, si impegnino per scongiurare che oltre tremila persone si ritrovino senza prospettive di lavoro a causa dell'abbandono produttivo di un'azienda centrale per l'economia italiana. È urgente un intervento straordinario da parte di Cassa depositi e prestiti". I dem si dicono anche stupiti dalle parole del governatore Giovanni Toti che "tenta di minimizzare l'urgenza della situazione e rinvia le soluzioni alle prossime settimane".

Anche per il M5s, "bene fanno i lavoratori di Ansaldo Energia a far sentire la propria voce. E male fa il presidente di Regione a lagnarsi del loro stato d'animo e del loro diritto a manifestare. Siamo anzi certi che 'gli altri cittadini' a cui allude Toti e che lavorano in questa città capiscano perfettamente le istanze di chi deve portare a casa lo stipendio".

Per il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Federico Bertorello, "non ci si può permettere di chiudere un'azienda che rappresenta un caposaldo dell'economia di Genova e dell'industria nazionale. Occorre subito un intervento di Cassa depositi e prestiti per procedere alla ricapitalizzazione e un impegno concreto del nuovo governo per scongiurare una chiusura in un momento così critico per la nostra economia".

Anche per il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Claudio Muzio, "occorrono, in tempi brevi, un impegno serio e un segnale concreto da parte di Cassa depositi e prestiti per la ricapitalizzazione con nuove risorse di Ansaldo Energia, che rappresenta un'eccellenza produttiva strategica".