Code a Nervi, Bucci: "Ci sono sempre state, ma valutiamo i miglioramenti"

Tradizionale appuntamento con la 'colazione del sindaco' del giovedì. Questa settimana Marco Bucci, sindaco di Genova, ha parlato con i cittadini del Levante a Sturla. Tra le tante tematiche affrontate anche la questione delle code e delle proteste legate alle modifiche alla viabilità nella zona di Nervi, recentemente affrontate anche dal sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, hanno portato anche a una raccolta firme.

"Premesso che tutte le volte che si realizzano cambiamenti di questo tipo c'è qualcuno che è contrario - ha detto Bucci - c'è un tavolo di discussione aperto su varie modifiche, raccogliendo suggerimenti e osservazioni della popolazione. Quello che però non accetto sono le polemiche strumentali. Dire che l'undicesimo semaforo causa problemi vuol dire proprio questo".

"Io ho 62 anni e da sempre vedo code in quel punto, che serva una sincronizzazione sono il primo a dirlo e sono al vaglio eventuali modifiche per provare a migliorare la situazione, che invertendo il giro il semaforo non serva possibile, lo stiamo verificando. Per Nervi stiamo facendo qualcosa di importante, dandogli una visibilità nazionale, ma bisogna essere onesti ed evitare strumentalizzazioni. Chi cambia le cose e lo fa in fretta ha anche la possibilità, se c'è un errore, di cambiarlo in meglio".