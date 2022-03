Code sull'Aurelia, a Bogliasco si intasano anche le strade interne: "Situazione insostenibile e intollerabile"

Lunghe code per il rientro della domenica a levante: tra Bogliasco e Nervi traffico intenso soprattutto all'altezza del nuovo semaforo di via Campostano, a Genova, ma il comune rivierasco non ci sta.

"Sono state lunghissime le code sull’Aurelia, come accade ogni giorno all’ora di punta e ormai ogni fine settimana - scrive l'amministrazione comunale su Facebook, pubblicando la mappa di Google che testimonia, con una lunga linea rossa, il traffico intasato -. Le code partono da prima di Bogliasco e terminano all’altezza del nuovo semaforo di via Campostano a Nervi".

Ma il traffico non ha interessato solo la via Aurelia, perché con la statale bloccata si sono intasate anche le vie interne: "I vigili di Bogliasco, che ringraziamo per il loro lavoro, sono stati impegnati a gestire il traffico dalle arterie del paese verso l'Aurelia, a loro volta intasate con le auto impossibilitate a muoversi da un punto all’altro del paese".

Le code ci sono sempre state? "Non così e non così estese - conclude l'amministrazione -. La situazione è insostenibile è intollerabile, queste immagini parlano da sole".

La polemica sul semaforo di via Campostano infuria da settimane: lo scorso febbraio era stata inaugurata anche una petizione, nata da un'idea del comitato spontaneo 'Basta code', con lo stesso sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, che andava tra le auto in coda a raccogliere le firme. Pastorino aveva fatto appello anche ai comuni di Pieve Ligure e Sori, dicendo di voler fare ricorso contro la delibera del Comune di Genova che ha istituito la nuova viabilità, poiché i danni provocati dall'inquinamento e dai lunghi tempi di percorrenza penalizzano turismo e attività commerciali. "E il traffico bloccato - aveva sottolineato il sindaco - è evidentemente pericoloso anche per chi viaggia sulle due ruote, nonché dannoso per le ambulanze e i mezzi di soccorso".