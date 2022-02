Ztl Nervi: firme contro il semaforo raccolte anche tra le auto in coda sull'Aurelia

Ancora una domenica in coda sull'Aurelia tra Pieve Ligure e Genova per tanti genovesi, tra le auto incolonnate anche il sindaco di Bogliasco e deputato Luca Pastorino che, insieme ad altri componenti del comitato spontaneo 'Basta Code!' ha raccolto le firme contro l'ulteriore semaforo di via Campostano su via Donato Somma che ogni sera e nei fine settimana contribuirebbe a creare le code sull'Aurelia da Pieve Ligure a Genova.

È stato installato per permettere la regolazione del traffico modificato nel quartiere di Genova Nervi.

"Tra le firme raccolte in piazza a Bogliasco, quasi 300 in mezza giornata, e quelle online, le persone che chiedono di eliminare il semaforo di Genova Nervi all'altezza di via Campostano veleggiano verso quota 1500 - ha commentato il sindaco di Bogliasco - oggi pomeriggio ero a fianco del comitato spontaneo per informare gli automobilisti bloccati in coda: tanti ci hanno ringraziato per questa iniziativa perché una situazione cosi è intollerabile".