Bimbi ammessi all'asilo e poi esclusi: il Comune si impegna per garantire i posti necessari

Come anticipato da Genova Today è approdato in consiglio comunale, nella seduta di martedì 27 giugno 2023, il tema delle liste di attesa nei nidi e negli asili di infanzia comunali. Nelle ultime settimane erano emerse problematiche in due strutture, il Nido Eolo di via Fea al Biscione e il Centofiori di via Carlo Linneo a Begato. Nel primo caso alcune famiglie avevano lanciato anche una petizione online dopo aver visto i propri figli prima ammessi e poi esclusi per l'anno scolastico 2023/2024, presenti in aula anche alcune mamme che hanno mostrato uno striscione con scritto 'l'asilo è un diritto come il lavoro'.

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l'ordine del giorno presentato da Filippo Bruzzone della Lista Rosso Verde e Cristina Lodi del Partito Democratico, in cui si legge: "Ricordando l’impegno preso nella competente Commissione consiliare della giunta circa il mantenimento del servizio 0-6 comprendente i servizi garantiti dai nidi d’infanzia e scuole d’infanzia Comunali tra cui Nido Eolo al Biscione e Nido Centofiori a Begato, s’impegnano il sindaco e la giunta a garantire la capienza e il superamento delle liste di attesa per i nidi d’infanzia e le scuole d’infanzia comunali garantendo altresì la continuità educativa con il mantenimento del personale, come da impegni presi dalla giunta all’interno del consiglio monotematico circa il servizio 0-6 a partire dai nidi d’infanzia Eolo e Centofiori". Nei giorni scorsi l'assessore alle politiche dell'istruzione 0-6 Marta Brusoni, che ha avuto anche un confronto con i genitori preoccupati, aveva parlato di "Errore informatico" spiegando di essere già al lavoro per trovare una soluzione: "Sono già stati recuperati alcuni posti - aveva spiegato - nessun bambino resterà indietro".

Dopo le recenti rassicurazioni da parte del Comune alcuni genitori della zona del Biscione hanno contattato la redazione di Genova Today riferendo nuove problematiche in merito alle iscrizioni all'asilo nido Eolo di via Fea. Le famiglie hanno anche lanciato una petizione online chiedendo alla pubblica amministrazione di "aprire un'ulteriore classe o comunque di aggiungere i posti per i residenti della zona". Alcuni bambini sarebbero stati ammessi in un primo momento e poi esclusi rimanendo in lista d'attesa per l'anno scolastico 2023/2024. L'assessore alle politiche dell'istruzione 0-6 Marta Brusoni, contattata dalla nostra redazione, ha fornito una spiegazione: "C'è stato un errore informatico. La direzione scuole su mio input sta lavorando a una soluzione. Sono già stati recuperati alcuni posti: nessun bambino resterà indietro".

Il consigliere comunale della Lista Rosso Verde Filippo Bruzzone ha commentato: "Gli asili rappresentano un servizio essenziale, quindi deve essere un servizio pubblico. Da questa certezza nasce l’ordine del giorno che ho presentato con la collega Cristina Lodi per garantire l’accesso agli asili nido di due quartieri popolosi e popolari come il Biscione e Begato. L‘ordine del giorno è passato, la giunta si è presa l’impegno di non far rimanere fuori nessuno dalle graduatorie. Noi saremo vigili. Tutte le famiglie devono avere la certezza di avere un posto a settembre per i propri bimbi e bimbe".

Le problematiche dell'asilo Eolo erano state affrontate anche in Municipio Bassa Val Bisagno nei giorni scorsi, attraverso il lavoro dei consiglieri Alessandra Leonardo del Partito Democratico e Gabriele Ruocco della Lista Rosso Verde. A Begato, invece, era stato Mirko Carissimo, consigliere municipale del Movimento 5 Stelle in Valpolcevera, a denunciare le problematiche dei genitori.