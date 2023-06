Asilo Eolo, bimbi ammessi e poi esclusi, l’ira dei genitori. Brusoni: “Errore informatico"

Dopo le recenti rassicurazioni da parte del Comune alcuni genitori della zona del Biscione hanno contattato la redazione di Genova Today riferendo nuove problematiche in merito alle iscrizioni all'asilo nido Eolo di via Fea. Le famiglie hanno anche lanciato una petizione online chiedendo alla pubblica amministrazione di "aprire un'ulteriore classe o comunque di aggiungere i posti per i residenti della zona". Alcuni bambini sarebbero stati ammessi in un primo momento e poi esclusi rimanendo in lista d'attesa per l'anno scolastico 2023/2024. L'assessore alle politiche dell'istruzione 0-6 Marta Brusoni, contattata dalla nostra redazione, ha fornito una spiegazione: "C'è stato un errore informatico. La direzione scuole su mio input sta lavorando a una soluzione. Sono già stati recuperati alcuni posti: nessun bambino resterà indietro".

La referente delle famiglie: "Prima accettati, poi esclusi"

Michela Muceli, referente delle famiglie rimaste al momento escluse, spiega: "Abbiamo potuto effettuare le iscrizioni in ritardo rispetto al solito, ovvero a maggio. Il 9 giugno sono uscite le graduatorie e inizialmente mia figlia, come tanti altri bambini della zona, risultava ammessa in attesa di accettazione o rinuncia. Non trovando online il modo di accettare mi sono rivolta all'ambito territoriale Bassa Val Bisagno che mi ha spiegato la procedura, confermando l'accettazione della bimba. Poche ore dopo io e altri genitori abbiamo però scoperto che qualcosa era cambiato, perché le graduatorie risultavano essere provvisorie, cosa che in un primo momento non era stata specificata".

"Non possiamo permetterci asili privati, il Comune ci ascolti"

"Abbiamo cominciato a smuovere le acque lanciando anche una petizione - prosegue la referente dei genitori - e siamo entrati in contatto con alcuni consiglieri comunali e municipali. Qualcosa si è mosso e qualche posto in più è arrivato, cinque nella sezione dei più grandi, quella dei bimbi di due anni in cui vorrei iscrivere anche mia figlia, rimangono però fuori ancora tante famiglie. Molte mamme, me compresa, sono disoccupate, non per scelta, e stanno cercando lavoro. Non avere la certezza del posto all'asilo per il prossimo anno scolastico sarebbe un enorme problema nel caso venissimo assunte. Parliamo di quattro bimbi esclusi nella sezione dei più grandi, di sette per quella che comprende i piccoli di 1-2 anni e di tre tra i piccolissimi, sotto l'anno. Noi crediamo sia un nostro diritto avere il posto all'asilo, anche perché non possiamo permetterci una struttura privata, dove peraltro saremmo comunque già oltre i termini per l'iscrizione".

Brusoni: "Guasto informatico, nessuno rimarrà indietro"

L'assessore alle politiche dell'istruzione 0-6 Marta Brusoni ha parlato di un "errore informatico" alla base del problema. "La direzione scuole - sottolinea - su mio input sta lavorando a una soluzione. Sono già stati recuperati alcuni posti: nessun bambino resterà indietro". Ai genitori resta da capire se, dopo la risoluzione di questo guasto si riusciranno a ottenere tutti i posti richiesti.

Bruzzone (Lista Rosso Verde): "Manca una programmazione"

In occasione dell'ultima seduta del consiglio comunale (martedì 20 giugno) Cristina Lodi e Filippo Bruzzone avevano presentato un ordine del giorno fuori sacco relativo alle liste di attesa nei nidi e nelle scuole d'infanzia genovesi, tra cui il nido Eolo e il Centofiori a Begato (dove si presenta una situazione simile con famiglie in rivolta, a questo link l'articolo). "La lista Toti me lo ha rimbalzato a martedì 27 giugno - spiega Bruzzone -. Il vero problema è che manca una programmazione puntuale sia sui fondi Pnrr destinati agli asili sia del più complessivo servizio 0-6. - sostiene il consigliere della Lista Rosso Verde -. In sostanza noi dobbiamo garantire che tutte le famiglie abbiano accesso agli asili pubblici perché è un servizio pubblico e universale. Sono poche le famiglie che possono rivolgersi al privato. Settembre è dietro l’angolo e bimbi, famiglie e scuole devono sapere cosa succederà nel prossimo anno scolastico. Aspetteremo martedì il voto dell’aula sperando nel buon senso e quindi un voto favorevole anche da parte del centrodestra". Attese davanti a palazzo Tursi anche alcune famiglie in lista d'attesa, per avere risposte ufficiali dal Comune.

Interrogazione in Municipio

Lunedì 19 giugno 2023 era stata presentata anche un'interrogazione a risposta scritta in Municipio Bassa Val Bisagno dalla consigliera del Pd Alessandra Leonardo con il supporto di tutte le forze di opposizione chiedendo "quale sia stata la causa della non ammissione avvenuta a distanza di circa due ore e quale soluzione si intenda mettere in atto per consentire alle famiglie di poter iscrivere i figli al nido senza che si generino criticità". Un discorso che si lega con i noti lavori alle strutture scolastiche legate ai fondi Pnrr: "In tutta la città emergono situazioni di questo tipo - spiega Leonardo - nel nostro territorio ci sono due scuole d'infanzia che saranno coinvolte, Camoscio e La Rondine, a livello generale chiediamo se ci sia stata una corretta pianificazione, siano stati studiati i numeri, anche relativi ai nuovi nati, e perché in diversi quartieri ci siano problemi di mancanza di posti. Lo dico in maniera costruttiva, perché siano date risposte a famiglie che si trovano in grande difficoltà". Gabriele Ruocco (consigliere municipale Rosso Verde) aggiunge: "Su questo tema stiamo lavorando in sinergia con i nostri consiglieri comunali Filippo Bruzzone (lista RossoVerde) e Cristina Lodi (pd). È un tema a cui siamo molto sensibili. Vogliamo sapere quale è stata la causa della non ammissione di alcuni bambini del Nido alla scuola d’Infanzia Eolo. Quali interventi e che soluzione intende mettere in atto l’amministrazione municipale per permettere l’iscrizione di tutti i bimbi, senza che si generino criticità per i bambini e le loro famiglie".