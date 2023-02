Begato, le proposte di Linea Condivisa: "Edifici che producano energia, abbattimento barriere architettoniche"

La forza politica progressista Linea Condivisa, tramite la rappresentanza del consigliere regionale Gianni Pastorino, ha chiesto di poter visualizzare il progetto di rigenerazione della zona di Begato, dove sorgeva la famosa diga ormai abbattuta, "affinché fosse per noi possibile studiarlo e comprenderne gli obiettivi di riqualificazione e la funzione urbanistica".

Linea Condivisa concorda sull'abbattimento della diga, dunque considera come positivo che quel manufatto sia stato distrutto, e avanza alcune proposte da interpretare come elementi propositivi con l'obiettivo di intervenire ulteriormente sulla qualità urbanistica e sociale del quartiere. Si ricorda che i lavori da 15 milioni di euro (qui il rendering) prevedono una ricostruzione che terminerà entro la fine del 2025.

La prima riflessione riguarda la dislocazione delle attività presenti in zona: "È senz’altro positiva la decisione di collocare la caserma dei carabinieri, un presidio importante per l’ordine pubblico che forse sarebbe preferibile riuscire a collocare non nella palazzina al centro della piazza ma nella palazzina successiva. Riteniamo che nella palazzina centrale sarebbe positivo fosse adibita anche a uso commerciale con momenti di aggregazione e contatto, rivalutando così il cosiddetto commercio di prossimità. L’area infatti sarebbe indicata per la collocazione di esercizi commerciali. Ci sarebbe poi da riflettere su come utilizzare al meglio gli spazi destinati agli impianti sportivi per renderli agibili e fare diventare anche questi un punto di aggregazione e socialità con una maggior progettazione di percorsi pedonali di collegamento tra gli spazi sparsi per l’area e oggetto della riqualificazione".

Linea Condivisa chiede anche più attenzione nei confronti delle persone con disabilità creando percorsi idonei con abbattimento delle barriere architettoniche. La piazza, con una maggiore dotazione di verde a chioma larga negli spazi, potrebbe inoltre "diventare sede del mercato settimanale".

Un'ultima riflessione riguarda "la parte strutturale delle nuove palazzine che, da quanto abbiamo appreso, risulterebbero essere in classe energetica A. Ci permettiamo di fare una riflessione propositiva sul fatto che, costruendo nuovi edifici, si potrebbero ottenere edifici ancora meno energivori o addirittura capaci di produrre energia. Stiamo parlando di strutture più avanzate di quelle previste ma crediamo che soluzioni del genere debbano rientrare in una progettualità pubblica".