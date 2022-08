Riqualificazione quartiere Diamante, il progetto definitivo: lavori per 15 milioni, pronti entro la fine del 2025

Palazzi ad alta efficienza energetica, aree verdi, spazi dedicati alla cultura, alle associazioni, ai bambini, allo sgambamento cani, e in più una nuova stazione dei carabinieri: è la fotografia di "Restart Begato", il progetto definitivo della riqualificazione del quartiere Diamante che Arte Genova ha ricevuto dallo studio Burlando. I lavori da 15 milioni di euro verranno finanziati tramite il bando Pinqua: infatti la Regione Liguria ha presentato il progetto al bando, tramite Arte, e ha ottenuto il massimo importo disponibile per l’importante opera di riqualificazione del quartiere Diamante. La ricostruzione terminerà entro la fine di dicembre del 2025.

Le carte, che si ispirano alle green city, comprendono la costruzione di tre nuove palazzine ad alta efficienza energetica, per un totale di 60 nuovi appartamenti di cui 20 di edilizia residenziale sociale e 40 di edilizia residenziale pubblica che avranno una superficie media di 60 mq. È prevista la ristrutturazione della Casetta Ambientale, luogo di aggregazione sociale, e la creazione di un percorso nel verde.

Inoltre verrà realizzata un’area di sosta panoramica ed un teatro all’aperto sul basamento della vecchia “Diga Rossa” ed una nuova Casa della Cultura. Anche i bambini dell'asilo avranno una nuova area giochi a loro destinata. Gli sportivi di tutte le età potranno usufruire dei campi sportivi e polifunzionali, che verranno riqualificati mediante l'installazione di una copertura e la creazione di nuovi spogliatoi, oltre all’aggiunta di un nuovo campo da basket. Per gli amici a quattro zampe verrà realizzata un’area cani. Le associazioni del quartiere, realtà che quotidianamente sono impegnate ad erogare servizi ai cittadini, saranno aggregate in un centro a loro dedicato di nuova costruzione. Verrà realizzata una nuova piazza ed una nuova stazione dei carabinieri.

Il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola commentano: “Un passaggio importante per la realizzazione di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana a livello nazionale. La demolizione delle Dighe di Begato è stata un’operazione coraggiosa, e il nuovo progetto darà nuova vita a un quartiere che versava in uno stato di degrado. Un intervento importante non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche sociale e ambientale. Infatti, sono previsti luoghi di aggregazione e di divulgazione culturale per la cittadinanza, impianti sportivi, aree verdi e costruzioni di ispirazione green per un quartiere più vivibile e confortevole. Grazie ai fondi del progetto Pinqua è possibile realizzare la ricostruzione in tempi brevi, riteniamo, infatti, che i lavori saranno terminati entro la fine del 2025. La rigenerazione del quartiere Diamante rappresenta un tassello di un progetto più vasto a livello regionale in cui siamo impegnati per migliorare la vivibilità del nostro territorio, anche per le fasce più fragili della popolazione, un lavoro importante per le generazioni future.”