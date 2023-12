"Barelle finite al San Martino, ma a Capodanno ci sarà Albano", l'attacco di Sansa

Il consigliere regionale progressista Ferruccio Sansa torna a polemizzare sul Capodanno in piazza De Ferrari. Lo scorso anno aveva attaccato la giunta Toti per i costi sostenuti, torna all'attacco anche quest'anno dopo che il collega Gianni Pastorino aveva già puntato il dito sulla scelta di utilizzare gli uffici dell'ente come camerini per gli artisti. Al centro della polemica, questa volta, i problemi legati alla sanità e agli ospedali liguri.

"Al pronto soccorso dell'ospedale San Martino mi hanno detto che sono finite le barelle nella serata di mercoledì 27 dicembre - scrive su Facebook Sansa -. Ma tranquilli, perché in piazza de Ferrari spenderanno più di un milione per il veglione di Capodanno. Al pronto soccorso di San Martino c'erano più di trenta persone in attesa, a Villa Scassi sono 21. Ma tranquilli il 31 Giovanni Toti e Marco Bucci hanno promesso che ci saranno i fuochi di artificio. I pronto soccorso di San Martino, Galliera, Villa Scassi e Gaslini erano colorati di rosso sulla mappa nella mattinata di mercoledì: 'molto affollati', cioè stavano esplodendo. Ma tranquilli il 31 anche in piazza sarà pieno di gente".

Sansa poi prosegue con i paralleli: "Al pronto soccorso di San Martino i parenti dei malati attendono sotto un tendone al freddo. In altri ospedali stanno sotto la pioggia per strada. Ma tranquilli, i vip del concertone avranno un camerino negli uffici della Regione Liguria. Il telefono della guardia medica era irraggiungibile perché, come mi hanno detto i sanitari dei pronto soccorso, mancava fino al 70 per cento dei medici del servizio di guardia medica. Ma tranquilli in piazza de Ferrari ci saranno Albano, Orietta Berti e Iva Zanicchi".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp