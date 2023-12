Tricapodanno, Pastorino: "Assurdo utilizzare gli uffici della Regione come camerini"

Nuova polemica sul Tricapodanno a Genova, questa volta per l'utilizzo degli uffici della Regione come camerini per gli artisti che daranno vita alla performance sul palco di piazza De Ferrari, il 31 dicembre. A sollevarla, dopo la nota della rappresentanza sindacale dei lavoratori dell'ente, il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale Gianni Pastorino.

"Che per la seconda volta una parte degli uffici della sede della Regione Liguria sia usata per i camerini degli artisti che si esibiranno per il Tricapodanno mi appare del tutto assurda. Se già una volta era una soluzione sbagliata, la seconda volta dimostra l'incapacità politica e amministrativa di chi governa" dice Pastorino.

"Anche in questo caso - attacca il consigliere di opposizione - si scarica la propria incapacità su qualcuno: le lavoratrici e i lavoratori della sede di piazza de Ferrari, che dovranno accollarsi i disagi relativi. Che cosa non si fa per garantire Toti e Bucci in lustrini e paillettes".

Il Tricapodanno porterà di nuovo tre serate di feste e concerti in città a ingresso gratuito, ma l'evento era stato molto contestato per le spese, finite anche al vaglio della Procura: per quanto riguarda il programma di quest'anno, si parte con The Kolors venerdì 29 e Mr Rain sabato 30 al Porto Antico, quindi, il 31 dicembre, l'atteso concerto di Capodanno in piazza De Ferrari con Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici". Artisti che utilizzeranno la sede della Regione come appoggio per cambiarsi e truccarsi. I tre giorni di spettacolo sono targati Mediaset, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.