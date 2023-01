Tricapodanno, indagini anche sulle spese della Regione

"Siamo pronti a chiarire ogni aspetto con estrema fiducia nel lavoro della magistratura". La Regione torna sul Tricapodanno, ribadendo la correttezza del proprio operato.

"Apprendiamo, ancora una volta da fonti giornalistiche, una notizia in base alla quale le spese di Regione Liguria per il Tricapodanno sarebbero al vaglio della Procura di Genova - dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti -. Notizia relativa a un'inchiesta di cui Regione Liguria non è a conoscenza e per la quale nessun atto o documento è stato richiesto al nostro Ente".

"Cogliamo l'occasione - prosegue Toti - per ribadire che tutte le procedure sono state svolte da Agenzia In Liguria nel modo migliore e nel rispetto delle norme vigenti. Inoltre ricordiamo che, con la consueta trasparenza che ci contraddistingue, abbiamo già relazionato il Consiglio Regionale sul dettaglio delle spese sostenute dall'Agenzia In Liguria, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata".

"Continuiamo a leggere indiscrezioni dal tono vagamente pretestuoso - conclude il governatore -, tese a screditare un evento che ha avuto un successo enorme di cui è bene ricordare i numeri: 30mila persone in piazza, oltre 3 milioni di spettatori in media, 100 camere d'albergo occupate per 6 giorni e una ribalta nazionale della nostra regione. Evento gestito con professionalità e trasparenza e che rivendichiamo con orgoglio".