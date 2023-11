Torna il Tricapodanno: tre serate di musica gratis, il Comune a caccia di organizzatori

Torna il Tricapodanno a Genova, con eventi che andranno dal 28 al 31 dicembre 2023. Poco altro si sa, anche perché l'evento è ancora da costruire e il Comune ha fatto uscire un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'organizzazione e la trasmissione delle serate su emittenti nazionali. La notte di San Silvestro dovrà andare in tv, le altre serate anche in streaming o radio nazionale. A differenza dell'edizione 2022 (che aveva sollevato polemiche e anche un'indagine della magistratura sui costi) questa volta sarà un solo organizzatore a occuparsi di tutte e tre le giornate.

Si può partecipare entro il 12 novembre

Gli operatori economici interessati dovranno contattare la direzione Grandi Eventi del Comune di Genova tramite pec (direzionegrandie20.comge@postecert.it) entro e non oltre le 23,59 del 12 novembre.

L'avviso pubblico - chiariscono gli uffici comunali - è un'indagine di mercato esplorativa, finalizzata a "realizzare un confronto comparativo, onde consentire di acquisire gli elementi necessari a individuare la miglior proposta e non costituisce alcun vincolo a carico del Comune di Genova". L'amministrazione, che nel documento non ha ancora ufficialmente reso noto il budget, conserverà la possibilità di stipulare una convenzione anche con una sola proposta, o di non procedere affatto.

Come sarà il prossimo Tricapodanno

Ma come dev'essere il Tricapodanno? "Un evento musicale di respiro nazionale - recita l'avviso - da tenersi nelle sere del 29, 30 e 31 dicembre 2023 con trasmissione televisiva su emittente a diffusione nazionale della serata del 31 dicembre 2023 e streaming video o radio nazionale per le altre serate". E gli ospiti che animeranno le serate? "Dovranno essere di alto livello, almeno nazionale". Se non internazionale.

Gli eventi dovranno essere a partecipazione gratuita e l'organizzazione dovrà comprendere allestimenti di palchi, service, regia, camerini, ingaggio di artisti e così via.

Dunque, visti gli elevati standard richiesti, il numero di possibili partecipanti si preannuncia ridotto: l'anno scorso per la festa di San Silvestro era toccato a Mediaset con la diretta su Canale 5, quest'anno è da vedere se ci sarà un bis o quali altri operatori nazionali parteciperanno.