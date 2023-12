Tricapodanno, Genova festeggia il 2024 con tre concerti e grandi nomi musica italiana

Anche quest'anno il Capodanno genovese si fa in tre: in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno, la città triplica il tradizionale evento in piazza con tre serate di musica e divertimento. Grandi nomi del panorama nazionale saliranno sul palco del Porto Antico e di piazza De Ferrari per il Tricapodanno, che culminerà, come l'anno scorso, con la grande festa targata Mediaset in programma a San Silvestro.

Si parte con The Kolors venerdì 29 e Mr Rain sabato 30 al Porto Antico, quindi, il 31 dicembre, l'atteso concerto di Capodanno in piazza De Ferrari con un cast stellare: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici". Tre giorni di grande musica e spettacolo targata Mediaset, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, per salutare il 2023 e iniziare insieme nel modo migliore il 2024. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito.

La serata del 31 dicembre, come per quella di grande successo andata in scena 12 mesi fa, sarà condotta da Federica Panicucci e, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti dei collegamenti con la piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

“Saremo a Genova con tutte le nostre sette emittenti - commenta Paolo Salvaderi, amministratore delegato RadioMediaset -. Prima del Capodanno, faremo due date importantissime, il 29 e il 30 dicembre, in cui, a partire già dal pomeriggio, i nostri conduttori coinvolgeranno il porto di Genova. Un crescendo di emozioni per arrivare agli spettacoli dei The Kolors e di Mr Rain, fino al successivo deejay set delle nostre emittenti. Uno vero e proprio show che non finisce solo con la performance dell'artista e che vedrà protagoniste le nostre radio”.