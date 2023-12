Capodanno su Canale 5: ecco chi si esibirà in piazza De Ferrari, tutti i nomi

Ufficiali gli artisti che saliranno sul palco genovese dal 29 al 31 dicembre 2023 per il tricapodanno genovese. Tutti i concerti saranno gratuiti e, come già annunciato, la notte di San Silvestro sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Un appuntamento che si ripete, anche se lo scorso anno non erano mancate le polemiche e c'era anche stata un'indagine della magistratura sui costi.

Tricapodanno, i cantanti che arriveranno a Genova

Si parte venerdì 29 dicembre con i The Kolors al Porto Antico, stessa location per Mr Rain sabato 30 dicembre. Domenica 31 dicembre il concerto di Capodanno sarà, invece, in piazza De Ferrari, con un nutrito gruppo di cantanti annunciati: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di 'Amici'. Tre giorni di musica e spettacolo targati Mediaset, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova.

Concerti gratuiti dal 29 al 31 dicembre

Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito. La serata del 31 dicembre sarà condotta da Federica Panicucci e, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della diretta su Canale 5 saranno aperti dei collegamenti con la piazza di Bari dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

"Saremo a Genova con tutte le nostre sette emittenti - commenta Paolo Salvaderi, amministratore delegato RadioMediaset -. Prima del Capodanno, faremo due date importantissime, il 29 e il 30 dicembre, in cui, a partire già dal pomeriggio, i nostri conduttori coinvolgeranno il porto di Genova. Un crescendo di emozioni per arrivare agli spettacoli dei The Kolors e di Mr Rain, fino al successivo deejay set delle nostre emittenti. Uno vero e proprio show che non finisce solo con la performance dell'artista e che vedrà protagoniste le nostre radio".

"Una scelta dovuta, quella di Genova, visto il successo dello scorso anno con più di 3 milioni di spettatori e con uno share altissimo - commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Un successo sicuramente di immagine, con un prodotto di qualità raggiunto grazie a una piazza De Ferrari bellissima, ma anche con il supporto di un cast che ha riempito di musica e di allegria la città, conquistando anche il pubblico dei più giovani. È quindi con grande piacere che abbiamo deciso di tornare a Genova anche quest'anno".

Toti: "Artisti per tutti i gusti, ricca proposta"

"Siamo davvero orgogliosi e felici di questo Tricapodanno targato Mediaset - sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che quest'anno si fa in tre con altrettanti concerti di grandissima qualità musicale e artistica. Il concerto di San Silvestro dello scorso anno era stato uno straordinario successo, da tutti i punti di vista. Oltre a portare nelle televisioni di 3milioni di spettatori le immagini di Genova e della Liguria con uno share superiore al 20%, aveva attirato in piazza migliaia di giovani e meno giovani, animando la notte genovese e fungendo da attrattiva per i turisti desiderosi non solo di scoprire la nostra magnifica regione, ma di poter vivere una serata di musica e divertimento. Quest’anno siamo certi che i risultati saranno ancora migliori, grazie a una proposta articolata su tre serate, capace di parlare a tutti e di portare sul palco artisti che hanno fatto la storia della musica italiana con i cantanti più amati dai giovani. Genova e la Liguria - conclude il governatore - sono sempre più centrali grazie a straordinarie iniziative culturali e a grandi eventi come questo, confermandosi una regione capace di essere attrattiva in ogni periodo dell’anno".

Bucci: "Un Capodanno lungo tre giorni, Genova va vissuta a lungo"

"Un Capodanno lungo tre giorni perché Genova va vissuta a lungo. Triplicando gli eventi di piazza di fine anno vogliamo triplicare anche le emozioni dei genovesi e, soprattutto, dare possibilità ai turisti di affacciarsi alla nostra città potendo vivere giorni ricchi di iniziative fino a tarda sera. – commenta il sindaco di Genova Marco Bucci - Cercheremo di soddisfare le esigenze di ogni appassionato regalando momenti di grande divertimento".