Weekend di Pasqua e Pasquetta a Genova e dintorni: Fiera dell'Angelo, Sagra delle Focaccette, Erba Persa, mostre, concerti e altro

Fine settimana lungo grazie alle festività pasquali, con tante occasioni di divertimento per affiancare, alle celebrazioni e ai pranzi in famiglia, momenti piacevoli all'aria aperta o nei luoghi della cultura. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Fiera dell'Angelo

Come sempre nel giorno di Pasquetta, torna a Genova, nel quartiere di Molassana, la storica fiera della Valbisagno con circa 90 stand di merci varie e alimentari. I banchi saranno presenti fino a sera. Scopri di più

2. Sagra delle Focaccette

52^ edizione per l'attesissima festa a Megli (frazione di Recco) che prenderà il via lunedì per poi concludersi domenica 7 aprile. Tante iniziative a corollario della frittura delle celebri focaccette al formaggio. Scopri di più

3. Erba Persa Festival

Appuntamento a Santa Margherita Ligure con la mostra mercato di piante, fiori, oggettistica e arredi a tema floreale, con annesso programma di incontri, mostre e visite culturali. Scopri di più

4. Mostra mercato dell'olio d'oliva

Lunedì arriva a Moneglia l'edizione numero 41 con stand gastronomici, conferenze, mostre e visite guidate a tema olio extravergine e olive. Scopri di più

5. Concerti di Pasqua al Teatro Carlo Felice

Nei giorni che precedono la Pasqua, due occasioni per ascoltare la grande musica sacra con Puccini, Dvořák e Haydn. Scopri di più

6. “Libri nell'Arte. Dal Medioevo all'Età Contemporanea”

Inaugura la mostra dedicata alle trasformazioni dell’immagine del libro nell'arte, con ottanta opere esposte tra Palazzo della Meridiana, sede principale, e musei e biblioteche genovesi. Scopri di più

7. Pesto Music Festival

Grande festa allo Stadium Genova dedicata agli appassionati di urban e non solo, con nomi di spicco del panorama nazionale tra rap, hip hop e tanto altro. Scopri di più

8. Festival dell'Acquasola

Giornata dedicata alle famiglie con attività ludiche, laboratori, esibizioni di danza e canto, passeggiate guidate e caccia alle uova. Scopri di più

9. Pasqua alla Lanterna

Aperture straordinarie con attività e visite guidate per tutta la famiglia nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, per andare alla scoperta del simbolo di Genova. Scopri di più

10. “Vitamine” con Teorema Fornasari

La nota pittrice e performer arriva ad Arenzano per presentare il suo ultimo progetto artistico e coinvolgere il pubblico con performance a sorpresa. Scopri di più

foto: fb@sagradellefocaccetteMegli