Torna la Sagra delle Focaccette di Megli: il programma delle tre giornate

Tutto pronto a Megli (frazione di Recco) per l'attesissima “Sagra delle focaccette”, giunta alla cinquantaduesima edizione, che prenderà il via il 1° aprile, giorno di Pasquetta, per proseguire sabato 6 aprile fino a culminare domenica 7 aprile, con la solennità patronale di Nostra Signora delle Grazie. In occasione della sagra, buongustai provenienti anche da regioni vicine raggiungono la collina di Megli dalla quale si gode di un ottimo panorama sul Golfo Paradiso, per gustare le celebri focaccette.

Il programma della sagra ha inizio lunedì alle ore 9, con l'apertura del bar e la pesca di beneficenza; la giornata prosegue con la frittura delle focaccette al formaggio, il ballo e il tombolone in programma nel pomeriggio. Sabato si comincia alle ore 15 con apertura bar e pesca di beneficenza, si prosegue poi con la marcia non competitiva riservata ai bambini e con la Marcia delle focaccette. Ultimo giorno domenica a partire dalle 9:30, nel pomeriggio musica e tombolone; il clou a partire dalle 15:30 con la distribuzione gratuita di focaccette.

Il programma si accompagna alle attività religiose per la Solennità della Sacra Spina e la Festa Patronale di N.S. delle Grazie.

Maggiori informazioni sulla pagina facebook Sagra delle Focaccette - Megli.