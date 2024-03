“Festival dell’Acquasola”: giornata dedicata alle famiglie con giochi, laboratori e caccia alle uova

Venerdì 29 marzo arriva il “Festival dell’Acquasola”, una giornata dedicata alle famiglie e alla promozione della cultura artistica e musicale. A causa dei cantieri nel Parco dell'Acquasola, il festival quest'anno si svolgerà a Villetta Di Negro.

La manifestazione sarà animata da associazioni culturali e sportive del quartiere e professionisti dello spettacolo per bambini, i quali presenteranno gratuitamente i servizi che abitualmente forniscono alle famiglie. Verranno realizzate attività ludiche, laboratori, esibizioni di danza e canto, passeggiate guidate e la caccia alle uova. I bambini sono invitati a portare pennelli, pitture e uova sode o svuotate, forbici e cartone da condividere. Evento gratuito.

Il festival è organizzato da RiCreArti Ets, in collaborazione con: 5678 studio aps asd, Serenella in festa, Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane APS, VeraOsteopatiaBimbi, COSMO Music - Associazione Musicale, Jakukai ASDC, L'aquila e la tartaruga ASD, tRiciclo APS, Associazione culturale per la famiglie APS, Voicing scuola di canto, Domitilla Cavalli.

Per informazioni scrivere a info@ricrearti.org o contattare il 379 1904793.

foto: fb@RiCreArtiCentroAssociativo