Teorema Fornasari ospite ad Arenzano per l'inaugurazione della mostra “Vitamine”

TF. Teorema Fornasari inaugura venerdì 29 marzo 2024 la personale di pittura che proseguirà ad ingresso libero sino al 7 aprile presso il Centro Polivalente Gino Strada, la suggestiva area espositiva turistica sul lungomare.

Il Comune di Arenzano nell’invitare Teorema Fornasari e la sua mostra “Vitamine”, ha voluto consegnare i colori di una Pasqua piena di ottimismo e vitalità. La mostra fa parte dell’ultimo progetto artistico di TF. che con il suo lavoro denuncia il presente lanciando messaggi di altruismo e ricordando i bisogni più fondamentali dell’essere umano. È fondatrice del movimento artistico Imperfezionismo che sostiene: “Nell'era dell'Imperfetto, le emozioni autentiche sono Vitamine”.

Si potranno apprezzare anche le Opere “Universal” che hanno distinto il suo lungo operato internazionale con i colori del nero e dell’oro e, per la prima volta, per omaggiare la Pasqua, verrà presentato in una sala riservata l'inedito Cristo dipinto da Teorema Fornasari.

L'artista presenzierà nei giorni di festa con performance a sorpresa che coinvolgeranno il pubblico che le farà visita.

TF. è un’artista, pittrice e performer che conta sino ad oggi oltre 130 mostre tra personali e collettive, eventi come Festival di New York, Festival delle arti a Shanghai, Biennale di Berlino, Florence Biennal e manifestazioni artistiche, ricevendo premi e riconoscimenti dal pubblico e critica sia Italia sia all'estero.

La mostra sarà aperta liberamente al pubblico con il seguente orario: dal martedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il lunedì e domenica dalle 9 alle 12.

Sul sito ArenzanoTurismo saranno indicati in anticipo le performance realizzate da TF., che ha in serbo numerose sorprese per il pubblico.