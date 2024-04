Gli appuntamenti di aprile con EnjoyGenova, tra grandi donne, Risorgimento e liberty

Itinerari alla scoperta delle donne che hanno reso grande la città di Genova, passeggiate tra luoghi risorgimentali e percorsi nella città di fin siècle per ammirare veri e propri capolavori architettonici. Sono questi i nuovi appuntamenti di aprile di EnjoyGenova, la rassegna di visite guidate curata da Cooperativa Archeologia, per accompagnare i visitatori alla scoperta di tesori artistici ed architettonici della città, alcuni già molto noti, altri invece da riscoprire sotto un’altra veste.

Il primo è in programma domenica 7 aprile (ore 15) con l’itinerario “Storie di donne tra i carruggi”, alla scoperta della città al femminile dove ogni vicolo racconterà le leggende e gli aneddoti di donne celebri e del quotidiano femminile. Il percorso inizierà dalla Darsena, per arrivare alla zona di Prè, in cui si innamorarono Carlo Goldoni e la moglie Nicoletta Connio. Accompagnati dal mondo femminile narrato nelle canzoni di Fabrizio De Andrè i partecipanti attraverseranno via del Campo fino a raggiungere via Lomellini dove le protagoniste saranno Virginia Centurione Bracelli, Sofonisba Anguissola, Maria Mazzini e le “donne di Giuseppe”. In Strada Nuova verranno infine svelate le storie e gli aneddoti di Luigia Pallavicini, Maria Brignole Sale De Ferrari e Margherita di Bramante.

Domenica 21 aprile (ore 15) “Da Genova verso l’Italia!” un percorso sulle tracce di passioni, imprese e personaggi che hanno reso Genova protagonista del Risorgimento italiano. Tra racconti di eroi, di patria, di ideali e di libertà di una città spesso definita come la “città del Risorgimento", dalla quale emersero protagonisti e imprese indispensabili alla nascita del Regno d’Italia.

Ultimo appuntamento domenica 28 aprile (ore 15) con la passeggiata “Stile Coppedè tra eclettismo e liberty”. Il percorso condurrà nella città di fin siècle e i suoi capolavori architettonici, ai molti poco conosciuti, espressioni caratteristiche dell’alta borghesia imprenditoriale cittadina, specchio e richiamo del successo sociale raggiunto. Citazioni, riproduzioni, libere interpretazioni, accostamenti sorprendenti di elementi appartenenti a stili differenti, anche lontani tra loro nel tempo, che stupiscono ma al tempo stesso convivono armoniosamente tra loro. Un viaggio in un vero e proprio linguaggio artistico privo di remore culturali e pudori di gusto, definito Stile Coppedè dal nome dell’esponente più eclettico della famiglia, Gino Coppedè.

Informazioni utili

Gli appuntamenti sono a pagamento. La quota comprende organizzazione e coordinamento delle attività ed una Guida Turistica e/o esperto archeologo, restauratore o architetto.

Prenotazione obbligatoria al 335 1278679 (anche WhatsApp), oppure a enjoygenova@archeologia.it.