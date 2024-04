Torna “Porto Antico Verde”, la fiera di orto e giardinaggio con fiori, piante e semenze

Sabato 6 e domenica 7 aprile un’ondata di colori e profumi primaverili avvolge Genova: in Calata Falcone Borsellino torna “Porto Antico Verde”, la mostra mercato per gli appassionati di orto e giardinaggio.

A due passi dall’Acquario, un’occasione per acquistare direttamente dai produttori, in prevalenza liguri, piante fiorite, piante da frutto e semenze. I visitatori avranno la possibilità di ammirare, scoprire e portare a casa il necessario per prendersi cura e vivacizzare gli spazi all’aperto, dal più piccolo davanzale ai terrazzi e ai giardini. Orario: dalle 10 alle 19, ingresso libero.

Info su www.portoantico.it.