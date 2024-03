Vanilla New Style: 30 anni dopo tornano i pomeriggi più belli di Genova

Martedì 30 aprile ritorna un mito per la storia della discoteca genovese: dalle 19 in poi grande serata con il Vanilla New Style, ovvero i pomeriggi più belli di Genova a distanza di 30 anni. Con dj Risso e dj Franciosa un tuffo nel passato con tutti i più grandi successi dance dal 1994 a oggi, per un evento molto atteso dai giovani ma anche dai meno giovani, pronti a rivivere le emozioni di qualche anno fa nel mitico Vanilla.

Appuntamento presso la Sportiva Sturla in via 5 maggio 2D. Info e prenotazioni al 379 2988405.