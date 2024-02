Arriva a Genova "Discobrunch", tra musica in vinile, creatività e sapori mediterranei

Domenica 11 febbraio dalle ore 11 fino a sera, in via Domenico Fiasella 82r a Genova, presso il locale Record Runners suggestivo negozio di dischi in vinile e curiosità con bar e ristorante annesso, si terrà il primo appuntamento con Discobrunch, nuovo format creativo e musicale promosso da Sinestesie.

L’evento è uno spin-off di DISCHIBOLLENTI, una serie di appuntamenti artistici con musica rigorosamente mixata e selezionata con vinili 12” e 7”. Un viaggio sonoro alla scoperta di dischi unici e ricercati che conducono il pubblico verso una fruizione musicale autentica nel quale sempre nuovi ospiti arricchiscono con performance artistiche e musicali gli spettacoli dei djs.

“Discobrunch vuole essere un’occasione per condurre il pubblico a condividere musica, arte e buon cibo. Un’esperienza artistica e musicale dove godersi vinyl set alla ricerca di sonorità suggestive e immergersi in uno spazio immaginario e creativo” - ci spiega Sinue Valle di Sinestesie. La giornata lascerà spazio alla sperimentazione e alla contaminazione artistica. Infatti l’organizzazione sta attivando una serie di collaborazioni con realtà del territorio che si occupano di arte, design, riciclo e progettazione di spazi verdi. L'obiettivo è dare vita ad ambientazioni evocative che portano lo spettatore a immergersi in uno spazio immaginario e scoprire opere creative e nuovi modi di pensare.

Per questa prima edizione collaborano infatti agli allestimenti alcuni ospiti:

Rechiclo, studio di restyling con sede in P.zza delle Vigne 28r, dove si recuperano e riqualificano materiali di scarto, che valorizzerà la console e le ambientazioni con spunti eclettici e rievocazioni vintage.

Show Room Valle Giuseppe di Arenzano, sala mostra di arredo e materiali ceramici che sviluppa collaborazioni con architetti, progettisti, creativi e artisti del territorio per realizzare progetti su misura e opere di design. L’attività presenterà per l’occasione alcuni pezzi della collezione Sticki Arredi Creativi, un progetto di propria ideazione che crea continuità tra le superfici di rivestimento e l’arredamento.

Common Place concept store di piante situato nel centro storico di Genova arricchirà la proposta con le sue composizioni vegetali e vasi in 3d di propria produzione.

Dalle ore 11:00 si alterneranno alla consolle i Djs DISCHIBOLLENTI: Dj Stivo che spazierà attraverso vari stili e culture musicali dal funky all’hip hop proponendo anche perle italiane; Tenkj che con sonorità provenienti da ogni angolo della terra selezionerà vinili rock, indie ed elettronici.

Il brunch, organizzato da Record Runners, sarà servito dalle 11:00 alle 16:00 e permetterà ai commensali di assaggiare una selezione di proposte mediterranee con portate ispirate alla cucina libanese e italiana. Sarà comunque possibile accedere alla carta per godere di altre proposte in lista durante tutta la giornata. Per il brunch è consigliata la prenotazione del tavolo.

Dalle 16:00 alle 18:00 si terrà una sessione live juke box. Infatti Record Runners metterà a disposizione parte della sua collezione per dare la possibilità al pubblico di diventare protagonista e scegliere la propria musica che verrà fatta girare dai djs.

Vi invitiamo a farvi coinvolgere in questa giornata tutta da scoprire.

Informazioni utili:

Per prenotare il proprio tavolo scrivete alla pagina Instagram del locale @recordrunners.ge o chiamate al 010 860 0316

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00