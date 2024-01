Torna la Fiera di Sant'Agata a San Fruttuoso: centinaia di banchi con artigianato, gastronomia, abbigliamento e non solo

Domenica 4 febbraio torna nel quartiere di San Fruttuoso la tradizionale Fiera di Sant'Agata, uno degli appuntamenti fieristici genovesi più attesi di tutto l'anno. La manifestazione, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa, è da sempre un evento storico-religioso molto sentito dai genovesi e dai liguri.

Come sempre sarà molto ampia l'offerta commerciale, tra prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, abbigliamento, calzature, oggetti per la casa, giocattoli, piante e fiori e molto altro. Grande successo per l'edizione 2023, con 600 banchi e migliaia di visitatori per le vie di San Fruttuoso. Tantissime opportunità di acquisto per un appuntamento irrinunciabile nell'inverno genovese.