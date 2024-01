Fiera di Sant'Agata: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Domenica 4 febbraio 2024 torna nel quartiere di San Fruttuoso la tradizionale Fiera di Sant'Agata, uno degli appuntamenti fieristici genovesi più attesi di tutto l'anno. La manifestazione, legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa, è da sempre un evento storico-religioso molto sentito dai genovesi e dai liguri. Come sempre sarà molto ampia l'offerta commerciale, tra prodotti artigianali, prelibatezze gastronomiche, abbigliamento, calzature, oggetti per la casa, giocattoli, piante e fiori e molto altro. Grande successo per l'edizione 2023, con 600 banchi e migliaia di visitatori per le vie di San Fruttuoso. Per l'occasione è stata emessa un'ordinanza che regola traffico e viabilità, con chiusure e modifiche che riportiamo di seguito.

Fiera di Sant'Agata, modifiche al traffico e strade chiuse

Le modifiche dalle ore 00.00 del 4 febbraio alle ore 04.00 del 05 febbraio 2024 e comunque fino a cessate esigenze.

Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione;divieto sosta con rimozione e soppressione della pista ciclabile nel tratto compreso tra il fornice ferroviario e via Don Orione.

Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato.

Via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 01.30 del giorno 4 febbraio).

Via de Paoli, tutta.

Via Michele Novaro tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli.

Piazza Giovanni Martinez, tutta.

Via Filippo Casoni, tutta.

Piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente.

Via Giovanni Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro.

Via Tomaso Pendola, tutta;

Via Paggi tutta.

Via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martineze via Vitale.

Via Vittoria Giorni, tutta.

Corso Galileo Galilei, tutta.

Piazza Manzoni nella parte lato mare.

Via L. Cambiaso, tutta a eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni

Divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

Via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra la via S.Fruttuoso e la via Torti.

Via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo Resa Villa Migone e villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso dalla villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro (compresa).

Passo Resa di Villa Migone, tutta.

Via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto.

Via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

In via San Fruttuoso è istituito:

Il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con Via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito, si dovrà occultare segnaletica divieto circolazione Villa Migone.

Il divieto di circolazione nel tratto compreso tra Via Imperiale e Via dell’Albero d’Oro.

Nella Via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

Nella via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese.

Nella Via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez.

Per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la stessa via Novaro.

Nella Via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con la via Torti.

Nella Via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli.

Sono temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea di pubblico trasporto urbano:

Lato ponente di Via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti.

Lato mare di Via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena.

Lato mare di Piazza Giusti in prossimità del civico 1.

Lato levante di Corso Sardegna tratto compreso tra il termine della sosta e via Giacometti, lungo la corsia di canalizzazione.

Dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento. Qualora le condizioni di traffico lo richiedano potranno essere adottate, su iniziativa della Polizia Locale, modifiche alla viabilità finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.