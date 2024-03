Tradizionale Fiera dell’Angelo a Molassana con 90 banchi di merci varie e alimentari

Lunedì 1° aprile torna la tradizionale Fiera dell’Angelo nel quartiere di Molassana. Dalle 8 alle 21, circa 90 banchi di merci varie e alimentari si snoderanno tra largo Boccardo, i giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo.

«Anche quest’anno la Fiera sarà un appuntamento per trascorrere il Lunedì dell’Angelo in Valbisagno, nel quartiere di Molassana – dichiara l’assessore al Commercio e Tradizioni cittadine Paola Bordilli – da tradizione la fiera si svolge in data variabile essendo legata alla Pasqua, quindi secondo il calendario liturgico. I banchi saranno presenti fino a sera e, complice il cambio dell’ora, potranno accogliere i visitatori anche dopo la classica gita fuori porta di pasquetta, per concludere all’aria aperta una giornata di festa in famiglia e con gli amici».

In occasione della fiera, sono adottate alcune modifiche alla viabilità e alla sosta nella zona.