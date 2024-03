Pesto Music Festival: grande festa all'insegna di rap e hip hop allo Stadium Genova

Rap, hip hop e tanto altro per una Pasqua piena di energia allo Stadium di Genova: domenica 31 marzo arriva il Pesto Music Festival, l'evento dedicato agli appassionati di urban e non solo con nomi di spicco del panorama nazionale. A partire dalle ore 21 musica dal vivo con tre headliners d'eccezione come Artie 5ive, Anna e Kid Yugi, oltre a cinque giovani talenti in open act e il Party Latin Urban numero uno d’Europa del Mamacita Club in aftershow a partire dalle 2 fino alle 5.

Biglietti disponibili su Ticketsms.

Info sulla pagina Facebook Pesto Music Festival.