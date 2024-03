Pasqua alla Lanterna di Genova con aperture straordinarie e attività per tutta la famiglia

Sabato 30 marzo alla Lanterna di Genova è organizzata un'edizione speciale della visita pensata per i bambini, che saprà affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità. Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città.

Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre: non prima, però, della caccia alle uova!

Modalità di accesso e salita sul sito www.lanternadigenova.it/informazioni

Come partecipare all’iniziativa

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE

scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

• In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

• Appuntamento ore 15.00 davanti all’ingresso del supermercato COOP all’interno del Terminal Traghetti

• Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 12; bambini dai 7 anni e adulti € 15

Ti porto alla Lanterna!

Domenica 31 marzo arriva invece l'edizione pasquale della visita guidata Ti porto alla Lanterna! Una visita per scoprire insieme un complesso monumentale affascinante e articolato, testimone di secoli di vita della città e dei suoi abitanti. Partendo dal Porto Antico, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, all’open air museum nel parco e al suggestivo museo all’interno delle antiche fortificazioni, per finire alla terrazza panoramica e ammirare tutta la città dall’alto.

Come partecipare all’iniziativa

Appuntamento davanti Palazzo San Giorgio, lato mare, Porto Antico. Introduzione e trasferimento verso la passeggiata della Lanterna. Segue visita al museo e salita a piedi alla prima terrazza panoramica del faro. Posti limitati, su prenotazione indicando nome e cognome di ogni partecipante, e il numero di cellulare. La quota di partecipazione è di € 18 a persona. https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/

La visita si intende confermata solo al ricevimento della e-mail di conferma con le indicazioni per la partecipazione e il pagamento. Non è possibile fare prenotazioni telefoniche. Per informazioni, contattare dalle ore 9 alle 18 i seguenti numeri: 010 8938088 – 335 6063687. La visita non è adatta a persone con difficoltà motorie. In caso di maltempo, la visita sarà annullata. Evento a cura di Go Genova Tours.

Pasquetta alla Lanterna!

Festeggiamo Pasquetta tutti insieme, con una visita speciale pensata per tutta la famiglia!

