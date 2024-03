Concerti di Pasqua all'Opera Carlo Felice con i Maestri Claudio Marino Moretti e Riccardo Minasi

Nei giorni che precedono la festività pasquale, l'Opera Carlo Felice Genova propone i tradizionali Concerti di Pasqua. Primo appuntamento venerdì 29 marzo alle ore 20, con il Maestro Claudio Marino Moretti a dirigere il coro dell’Opera Carlo Felice nell'esecuzione del Requiem per coro, viola e organo di Giacomo Puccini e lo Stabat Mater per soli, coro e pianoforte op. 58 (versione 1876), in occasione del progetto “Genova Capitale del Medioevo” 2024, di Antonin Dvo?ák.

Sabato 30 marzo, sempre alle ore 20, sarà la volta del Maestro Riccardo Minasi, sul podio con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice per il secondo concerto. In programma Die Sieben Letzten Worte Unseres Erlösers Am Kreuze Hob. XX:1 (Le sette ultime parole di Cristo sulla croce) di Franz Joseph Haydn, in collaborazione con Teatro Nazionale di Genova.

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato.

