“Erba Persa Festival”, a Santa Margherita la ventesima edizione: omaggio alla flora mediterranea

Torna a Pasqua a Santa Margherita Ligure “Erba Persa Festival”, mostra mercato di piante, fiori, oggettistica, arredi a tema floreale, e conferma la sua volontà di imporsi come un vero e proprio Festival, percorso avviato l’anno scorso.

Una settantina gli espositori e, agli stand allestiti nel parco e nel giardino di Villa Durazzo nei giorni 30-31 marzo e 1 aprile, si affianca un ricco programma (a ingresso libero) di incontri, mostre e visite culturali curato da Maria Chiara Di Trapani, critica d’arte e curatrice ed Elisa Ci Penagini photo-editor.

Il tema scelto per il ventennale della fondazione de L'Erba Persa è Florario Mediterraneo, omaggio alla flora mediterranea, scrigno di biodiversità e delle meraviglie del paesaggio naturale, sociale e culturale del Mediterraneo.

Florario Mediterraneo si articola in un percorso diffuso sul mondo vegetale, tra scienza, storia, arte e letteratura. Botanici, agronomi, architetti del paesaggio, artisti, poeti e appassionati dialogheranno con il pubblico sul paesaggio e sulla biodiversità di una flora sempre in trasformazione. Tra gli spazi di Villa Durazzo e Villa San Giacomo e per le strade di Santa Margherita Ligure avverranno incontri, proiezioni, mostre, eventi, visite guidate.

Gli schermi di promozione turistica posizionati in città ospiteranno una mostra collettiva che presenta: le immagini di Ade/Dea di Sara Rossi, realizzate in un percorso fotografico che si estende dai parchi attorno a Milano, in Brianza, fino al mare della Liguria; Diorami, progetto della giornalista Francesca Berardi e del fotografo Alessandro Sala, sulla flora botanica siciliana attraverso il racconto di otto specie vegetali resilienti; le opere di Fulvia Mendini che raccontano una primavera dalle cromie brillanti e vivaci ; il Giardino Immaginifico di Flaminia Veronesi, sul miracolo della natura e la perenne metamorfosi dell'universo; completano questo percorso visivo le parole tratte dai libri dell’editore Henry Beyle, preziose e indispensabili per capire attraverso la voce di grandi scrittori l'intreccio tra uomo, cultura e natura.

Un focus speciale sarà dedicato alla flora spontanea e alla biodiversità : nelle conversazioni con Elena Mora,curatrice Orto Botanico Hanbury di Genova; e con Giuseppe Lo Pilato, Resp.le Gestione Agronomica Paesaggistica FAI- Giardino della Kolymbethra che in dialogo con Alessandro Capretti (Architetto e Property Manager FAI - Abbazia di San Fruttuoso) parleranno del paesaggio Mediterraneo e degli Agrumi che prosperano nel giardino della Kolymbetra, felice angolo di paradiso siciliano.

Riscoprire insieme le meraviglie botaniche del paesaggio Mediterraneo è l' obiettivo di questa edizione dell' Erba Persa. Un'occasione per condividere nuove prospettive di rispetto e difesa dell’universo verde, anche attraverso i versi de L’ Erba di nessuno di Enrico Testa. Esperienze, storie e narrazioni aspirano a mettere radici dentro ognuno di noi e renderci alberi ben piantati e fiori in grado di sbocciare. Infine, due le proposte collaterali che hanno l’obiettivo di coinvolgere gli esercenti cittadini e di stimolare i visitatori. Si tratta di due concorsi, uno rivolto ai commercianti di Santa Margherita Ligure chiamati a interpretare, attraverso i loro menu, i loro cocktail, i loro allestimenti, le loro vetrine, il tema de L’Erba Persa Florario Mediterraneo; e l’altro a chiunque voglia, con la fotografia, declinare “l’universo verde”.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore con delega a Villa Durazzo, Beatrice Tassara: «Il tema del fiore, del giardino, della decorazione floreale, della pianta, dell’uso delle piante di tutti i tipi,sono elementi che riguardano la nostra storia, la nostra cultura. Sarebbe bello poter dar vita a un periodo più duraturo di eventi che possa poi confluire nell’Erba Persa».

Dichiarano Maria Grazia Di Trapani ed Elisa Ci Penagini: «Florario Mediterraneo mira a declinare la magia del verde attraverso la fantasia degli artisti, la scienza e la sensibilità degli ospiti invitati in una terra unica come Santa Margherita Ligure, espressione della ricchezza rigogliosa della vegetazione Mediterranea. Ringraziamo gli artisti, l'editore Vincenzo Campo e tutte le persone dell' organizzazione che hanno reso possibile coltivare e diffondere la bellezza verde».

Orari mostra mercato

Apertura sab-dom-lun dalle 10 alle 19 (ingresso libero). Gli espositori sono disposti nel parco e nel giardino all’italiana di Villa Durazzo. sotto alla tensostruttura sono previste attività laboratoriali per bambini. Tra gli espositori saranno presenti anche Le Merlettaie de Il Bello delle Donne Liguri.

Il complesso museale di Villa Durazzo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il Castello cinquecentesco sarà visitabile sab e lun dalle 15 alle 17 e dom dalle 10 alle 12.

Programma eventi collaterali

Sabato 30 marzo

ore 10:30 - Inaugurazione della mostra fotografica Fiori dal mondo di Anna Maria Guglielmino

ore 10:30 - Workshop: Realizza un bouquet, laboratorio Creativo per bambini, a cura di Paola Zattera, offerta libera a favore dell'Associazione Lanza Onlus. Prenotazione 0185472637

ore 11 - La Marchesa Clelia Durazzo, prima botanica d'Europa. Simbolo settecentesco di emancipazione femminile a cura di Franca Acerenza.A seguire visita guidata a Villa Durazzo: Museo Scampoli Multimediali di Camillo Sbarbaro, a cura di Marina Marchetti.

ore 15:30 - Come creare un giardino di biodiversità, conversazione con Elena Mora (curatrice Orto Botanico Hanbury di Genova).

ore 16 - Workshop: Orto in Balcone, laboratorio di cassette da balcone insolite, a cura di Paola Zattera, offerta libera a favore dell'Associazione Lanza Onlus. Prenotazione 0185472637

ore 17 - Presentazione Gli Agrumi nel Giardino della Kolymbethra. Giuseppe Lo Pilato, Resp.le Gestione Agronomica Paesaggistica FAI-Giardino della Kolymbethra in conversazione con Alessandro Capretti (Architetto e Property Manager FAI - Abbazia di San Fruttuoso)

Domenica 31 marzo

ore 12 - Chiusura Concorso L’Erba Persa XX, migliore idea promozionale, #erpapersaxx

ore 15:45 - Presentazione di Ade Dea, Erbario Crepuscolare di Sara Rossi in conversazione con Nicoletta Pirani

ore 17 - Silvia Robertazzi (content editor del dipartimento innovazione e design Hearst Global Design) in conversazione con le artiste Flaminia Veronesi e Fulvia Mendini

Lunedì 1° aprile

ore 9 - Escursione naturalistico-ambientale con Claudio Solimano alla scoperta dei terrazzamenti e delle colture tipiche delle nostre colline: partenza alle ore 9 presso l'infopoint di Santa Margherita Ligure in Piazza Vittorio Veneto. Escursione di 6 h, compresa pausa pranzo (4 h di cammino) facile, ad iscrizione costo 15€ a persona, 8€ ragazzi sotto i 12 anni

ore 11 - Caccia al Tesoro Botanica, a cura di Grandi Giardini Italiani. Prenotazione: 0185472637

ore 11 - Presentazione del libro L'erba di nessuno, conversazione con l'autore Enrico Testa, introduce Elisa Tonani. A seguire visita guidata al Museo Sbarbaro a cura di Marina Marchetti

ore 15 - Premiazione Concorso Migliore Idea Promozionale | Lancio Concorso Fotografico Florario Mediterraneo 2024 - 2025

foto: www.livesanta.it