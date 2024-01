Weekend a Genova e dintorni: Rolli Days, VinNatur, Fiera di Sant'Antonio, L'Impero di Genova, Madama Butterfly e altro

Gennaio prosegue con un fine settimana freddo ma ricco di eventi interessanti. Spicca ovviamente la prima edizione invernale dei Rolli Days, che riempirà di visitatori i palazzi e gli edifici storici genovesi, mentre a Palazzo Ducale si parlerà di storia con una serie di incontri dedicati al Medioevo. Per gli amanti dell'enogastronomia ecco VinNatur, mentre a Chiavari si apre la stagione ligure delle fiere con l'attesa Fiera di Sant'Antonio. Dai concerti ai festival, tra cibo, intrattenimento, cultura, teatro e molto altro: ecco il meglio del weekend nella nostra consueta top 10 per non perdersi proprio nulla.

In caso di maltempo si consiglia di contattare gli organizzatori degli eventi per avere conferma dell'effettivo svolgimento.

Qui l'agenda completa con tutti gli eventi del fine settimana. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Rolli Days Winter Edition

Per la prima volta i Rolli genovesi aprono le porte in pieno inverno, e lo fanno con un'edizione dedicata al “Sacro e profano” e al mito di Fabrizio De André a 25 anni dalla sua scomparsa. Una vera e propria “Ballata per Genova”, con tanti itinerari guidati alla scoperta della città. Scopri di più

2. “L'Impero di Genova”

Due giorni di convegni a Palazzo Ducale dedicati all'espansione medievale della Superba, nell’ambito del programma IANUA. Genova nel Medioevo e in collaborazione con Limes. Tanti ospiti illustri, da Balard a Barbero. Scopri di più

3. VinNatur

Torna al Porto Antico l'appuntamento con i vini naturali e 100 produttori provenienti da Italia ed Europa. Degustazioni, masterclass e area food. Scopri di più

4. Fiera di Sant'Antonio e Fiera Agricola

Circa 500 banchi animeranno le vie del centro di Chiavari con imperdibili occasioni di shopping tra artigianato, gastronomia, prodotti agricoli e molto altro. Scopri di più

5. “Madama Butterfly”

Appuntamento con un vero cult per tutti gli amanti dell'opera: arriva al Teatro Carlo Felice di Genova uno dei capolavori di Giacomo Puccini. Scopri di più

6. Dinosaurs World

Per la prima volta in Italia, ecco la grande mostra-fiera di dinosauri animatronici, con annesso show di King Kong e altre sorprese. Scopri di più

7. Scout in sagra

Seconda edizione per la festa organizzata dal Gruppo Scout Genova 23 in collaborazione con l'Associazione GAU di Struppa e Trash Team: sfizioso menù con musica e karaoke. Scopri di più

8. Katia Follesa e Angelo Pisani

I due divertenti comici, coppia sul palco e nelle vita, sono al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Ti posso spiegare!”. Scopri di più

9. “Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”

Al Teatro della Tosse un omaggio a due grandi uomini, in cui alla lotta e alla tragedia si accompagnano i momenti di luce e di amore. Scopri di più

10. Roberto Ciufoli

L'attore propone una personalissima e divertente riscrittura dell'Odissea di Omero. Appuntamento al Sipario Strappato di Arenzano. Scopri di più